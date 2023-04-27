隐瞒参与中国“千人计划” 前哈佛教授被判软禁半年

前哈佛大学教授利伯（Charles Lieber）因隐瞒自己曾参与中国的“千人计划”，于星期三（4月26日）被美国检方判处在家软禁六个月。

综合彭博社和路透社报道，波士顿美国地区法院法官佐贝尔（Rya Zobel）星期三对利伯作出审判。佐贝尔判处利伯监禁两天，并需要在家软禁六个月，同时还被判处两年的监督性释放。利伯2020年首次被捕时就已服完两天的监禁刑期。

利伯还须交纳5万美元（约6万6700新元）罚金以及已经向美国国税局支付的3万3600美元欠款。

64岁的利伯是知名纳米科学家，曾担任哈佛大学化学系主任，在校工作30年后退休。他在2021年12月因涉嫌虚假报税，提供虚假证词，未能通报自己在中国设立的一个海外银行账户被定罪。检方也指控利伯向联邦当局谎报了他与武汉理工大学和中国“千人计划”的联系。

美国司法部说，利伯在寻求诺贝尔奖的过程中，于2012年至2015年间同意成为武汉大学的“战略科学家”，并通过该大学参与了中国“千人计划”的招聘活动。在这三年间，他每月获得5万美元的报酬和约15万美元的生活费，并获得超过150万美元的奖金，作为大学研究实验室的研发资金。

参与该计划本身并不构成犯罪，但根据美国检方的说法，利伯在回答美国国防部和美国国家卫生研究院的询问时，谎报了曾参与上述计划及与武汉理工大学的联系。他也没有在2013年与2014年的所得税申报表上向国税局通报上述收入。此外，在这两年间，利伯也没有通报他在武汉开设了一个外国银行账户，武汉理工大学从那里存入了利伯的部分工资。

美国国防部和美国国家卫生研究院曾向利伯提供1500万美元的研究资助。

利伯被判刑前在法庭上说：“我非常抱歉把我的家人拖入这种折磨之中。”在提到他的罪行时，他说，专注于科学和帮助人们“使他忽视了其他事项”，并表示很遗憾没有对自己与中国的联系提供一个更完整的说明。