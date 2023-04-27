港媒：港高级助理警务处长料调任国安委秘书长副手

香港媒体报道，香港高级助理警务处长林晓彤将调任国安委秘书长副手，参与维护国家安全的重任。

香港《星岛日报》星期四（4月27日）引述消息人士报道，香港高级助理警务处长、监管处处长林晓彤即将转换岗位，出任香港特区维护国家安全委员会（国安委）秘书长区志光的副手，成为国安委秘书处二把手。

据报道，林晓彤1989年加入香港警务处成为督察，在警队服务期间曾担任前线指挥、刑事调查及保安情报等工作。她在2006年至2007年间被借调到保安局，担任保安局助理秘书长。林晓彤2016年晋升助理警务处长，先后出任水警总区指挥官及助理警务处长（支援），2020年7月升任高级助理警务处长，接掌监管处工作。

林晓彤曾于北京国家行政学院、中国人民公安大学，以及美国及英国等院校受训，持有国际安全及策略硕士及公共秩序硕士等学位资格。

在她警务生涯中，较受瞩目事件发生于2018年7月，时任警务处助理处长（支援）、助理社团事务主任的林晓彤，致函时任保安局局长、现任特首李家超，建议他禁止香港民族党运作，理据是该组织推动“港独”的政治宣传与实际行动，令人相信其运作对国家安全构成真正威胁，政府应采取预防措施。

由于警务工作出色，林晓彤在2016年获颁行政长官公共服务奖状，去年7月获颁纪律部队及廉政公署卓越奖章，同年11月再获警察卓越奖章。