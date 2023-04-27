中国公安部批美起诉44名中国官员：恶意炮制跨国镇压

针对美国检方早前以对美公民进行“跨国镇压”为由起诉44名中国政府官员，中国公安部批美国恶意炮制“跨国镇压”，预设有罪结论，罗织莫须有罪名，损害中国公民合法权益。

据新华社报道，中国公安部新闻发言人称，中国公安部有关负责人星期三（4月26日）就美司法部起诉40名公安民警等中国政府官员，向美司法部、联邦调查局驻京代表提出严正交涉和强烈抗议。

发言人称，中国公安部反对美方恶意炮制“跨国镇压”，反对美执法部门通过刑事案件包装进行政治操弄，借执法之名配合美国政府对中国进行抹黑诋毁。

发言人批评美国打包起诉三起刑事案件，预设有罪结论，罗织莫须有罪名，“完全是无中生有，是厚颜无耻的‘贼喊捉贼’”，严重损害中国公民合法权益。发言人称，美执法部门的举动违背基本事实、专业操守、法治精神。

发言人称，中国一贯坚持不干涉内政原则，严格遵守国际法，尊重各国司法主权。

发言人呼吁美方立即停止对中方官员司法起诉，立刻采取措施消除消极影响，并停止其他挑衅、对抗行为，尽快回到执法合作的正常轨道中来。中国公安部并扬言，如美国继续一意孤行，中国必将坚决反制到底。

美国纽约东区联邦检察官办公室上星期一（4月17日）在布鲁克林的联邦法庭起诉44名中国政府官员，其中40人是公安部警察，两人是网信办官员，另有两人在纽约被捕。

美国司法部指控，这44人对美国境内居民进行了“跨国镇压”行为。在这两起密谋中，这些人员设立和使用虚假的社交媒体账号，以骚扰和恐吓居住在海外的中国异议人士，并压制这些异议人士在一家美国电信公司平台上的言论自由。