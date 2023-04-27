中国3月规模以上工业企业利润降幅收窄

中国今年一季度全国规模以上工业企业实现利润总额同比下滑21.4%，但3月份企业利润降幅有所收窄。

据中国国家统计局网站星期四（4月27日）公布的数据，今年一季度全国规模以上工业企业实现利润总额1万5167亿元（人民币，下同，约2922亿新元），同比下降21.4%。

数据显示，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额5892.4亿元，同比下降16.9%；股份制企业实现利润总额1万1290亿元，下降20.6%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额3318.1亿元，下降24.9%；私营企业实现利润总额3894.1亿元，下降23%。

制造业实现利润总额1万零207亿元，下降29.4%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额1355.4亿元，增长33.2%。在41个工业大类行业中，10个行业利润总额同比增长，一个行业持平，一个行业减亏，28个行业下降，一个行业由盈转亏。

不过，中国国家统计局工业司统计师孙晓解读，企业利润降幅在今年3月份已有所收窄。受宏观经济运行向好、市场需求恢复带动，3月份的全国规模以上工业企业营业收入同比增长0.6%，扭转了去年11月份以来持续下降的局面。

他说，营业收入增长促进工业企业利润改善，3月份规上工业企业利润同比下降19.2%，降幅较1月至2月份收窄3.7个百分点。在41个工业大类行业中，有22个行业利润增速较1月至2月份加快或降幅收窄、由降转增，占53.7%。

另外，孙晓称，随着稳外资稳外贸政策措施发力显效，外资企业效益明显改善。3月份的外商及港澳台商投资企业营业收入降幅较1月至2月份收窄5.2个百分点，利润同比下降7.1%，降幅较1月至2月份大幅收窄28.6个百分点。

但他也说，总体看，工业企业利润降幅仍然较大，企业亏损面、亏损额仍较高，但上游价格同比回落有利于改善下游行业盈利状况。下阶段，应继续着力扩大市场需求，提振市场信心，改善企业预期，提高产销衔接水平，促进工业企业利润加快回升。