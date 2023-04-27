朱立伦：5月完成征召总统候选人作业

国民党主席朱立伦说，蓝营主要候选人都已经准备好，党中央会在适当时间提名，努力让大家更团结、整合更好。他并透露，5月会完成征召作业。

综合台湾《联合报》《上报》报道，国民党智库星期四（4月27日）早举办记者会。朱立伦说，今年所有征召和提名作业都比过去来得早，会努力整合泛蓝和非绿朋友，提名会比过去时间都早完成。

朱立伦指出，前总统马英九选总统时，是在5月20日提名。过去八年是在6月和7月提名，但时间都太晚，因此这次会比过去早。他说，蓝营主要候选人都准备好了，国民党会在适当的时间提名，5月就会完成总统候选人征召作业。

针对国民党内部分别有不同势力支持侯友宜与鸿海创办人郭台铭，朱立伦说，单靠国民党力量不够，要团结所有泛蓝和非绿朋友，每一位都是自己人，大家应正面态度、多说好话一起团结，因为几个星期后，大家都是一个团队。

朱立伦说，不管是侯友宜、郭台铭甚至民众党主席柯文哲，大家都是最强战队，这才是最高的目标，“过程中努力团结大家，若有一起聚会、吃饭、参加活动都很正常，战队团结在一起才能展现最强战力”。

针对有声音批评侯友宜过去闪躲四大公投，朱立伦呼吁外界不要对党内同志有负面批评，因为最后对手是民进党，要多团结自己同志和朋友，少制造敌人。

而针对新北市议会国民党团更改议事程序，除了被民进党骂翻外，党内基层也抱怨“侯友宜失去选总统的正当性”，朱立伦说，侯友宜是新北市长，当市长就是面对议会，尊重议会，议会对于日程都有权利调整，过去他当县市长时，议会也都有都有调整议程的纪录。

另外，朱立伦被问及海基会在记者会上都没有提到九二共识，侯友宜也没有提过认同九二共识时，朱立伦说，九二共识的精神最重要的就是搁置争议，求同存异，国民党从过去就秉持这样的精神进行两岸交流，“这就是最好的政策”。