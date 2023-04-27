民调：36.5%台湾民众不满意政府疫苗政策

最新民调显示，超过七成台湾民众对台湾政府整体防疫作为表示肯定，但有36.5%的民众不满意政府的疫苗政策。

据台湾《上报》星期四（4月27日）报道，中华亚太菁英交流协会的最新民调显示，有71.1％的民众认为，疫情期间台湾及卫生福利部疾病管制署的表现。

以政党倾向交叉分析来看，国民党支持者中，有48.8％民众对于政府防疫政策不满意，表示满意的民众也有48.7％，其余政党的支持者满意度则都超过五成。

至于台湾政府在疫情时推出一系列的防疫政策中，不满意疫苗政策的高达36.5％，以政党倾向分析，国民党及民众党的支持者较为不满，各别有63.8％和68.8％，而中间选民也有41.4％不满疫苗政策。

此外，也有32.4％的民众对快筛政策不满意，其中国民党及民众党的支持者都不慎满意，分别有53.8％和58.9％，而中间选民也有34.9％感到不满；而民众最满意的是口罩政策，仅有28.5％的民众感到不满，有66.5％的民众都十分满意口罩发放管道、时间等政策。

对于近日疫情降温，政府该不该防疫降级，有多达七成的民众认为目前生活不再受疫情影响，更有79％的民众认为生活已经恢复到疫情之前的模样；对于疫情降级，有76.7％的民众赞成降级，不赞成的仅有15.6％；不过仍有36.2％的民众担心疫情再度变严重，而不担心的民众约有六成。

本次民调访问于2023年4月24日至4月25日进行访问。此次成功访问1208位全台22县市年满20岁以上的民众，在95%信心水准下抽样误差正负2.8%。本次调查方法是以市话与手机并行访问。