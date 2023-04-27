ACCA称中国今年很大机会实现5%经济增速目标

特许公认会计师公会（ACCA）和管理会计师协会（IMA）预计，中国今年很大机会能实现5%的官方国内生产总值（GDP）增速目标，但要说全球经济已完全脱离风险仍时为尚早。

据香港《星岛日报》星期四（4月27日）报道，ACCA和IMA第一季《全球经济状况调查报告》显示，中国全面通关后，经济在今年首几个月就出现反弹，经济增长率超过4%。

报告预计，按照目前情况，中国很大机会实现官方5%的GDP增长预测。而随着商业环境出现明显改善的迹象，全球经济信心也正在上升，但现在说已经完全脱离风险，可能言之尚早。

报告指出，虽然经济信心指数仍低于去年第一季水平，但受惠于营商环境持续改善，加上成本、融资、准时还款忧虑有所下降，会计界对市场的信心指数连续三个季度回升。

另外，根据调查结果，本季度计划增加资本投资及员工数目的企业也有所上升，同时成本压力似乎已经见顶，不过依然远高于全球经济状况季度调研（GECS）历史中位数水平。另一方面，欧洲天然气价格回落至俄乌冲突前水平，大宗商品价格持续低迷，而逾时还款的相关报告下降至GECS调查以来第二低的水平。

ACCA技能、行业和技术主管莱恩（Jamie Lyon）说，2023年经济增长的势头超乎预期，随着企业消化俄乌冲突的影响，信心指数有所增强，中国全面通关的速度也比预期快；同时，欧洲能源价格恢复正常，有助降低整体通胀，并可能令央行停止货币紧缩政策，对经济复苏有正面作用。但她也警告，宏观经济依然存在下行风险。