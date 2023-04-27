港旅游工会：五一酒店房价上涨 有大陆团延后行程

香港旅游联业工会联会理事长梁芳远说，香港部分酒店房价在五一长假期间大幅上升，访港旅行团的团费自然上升，有中国大陆访港团宁愿延后行程，暂时不赴港。

梁芳远星期四（4月27日）在香港商业电台节目受访时举例说，位于油麻地、大角咀、荃湾和青衣等地的部分酒店，复常后每晚房价约700多港元（下同，120新元），五一假期间涨至每晚2000多港元。

她说，香港旅游业界者担心，部分旅客选择过境深圳或到珠海过夜，只在香港一日游，缩短逗留港时间，自然会减少在香港的消费，这种情况并非旅游业界乐见。

香港旅游业议会总干事杨淑芬预料，本周六至下周三的五一长假期间，有约60万大陆旅客访港，数字回复至疫情前60%水平。虽然业界不满意数字，但碍于航班运力等限制，确实是急也急不来的事。

她说，香港旅游业复苏需要长时间，指周边国家和地区虽然比香港较早通关，但目前旅客量仍未回复至疫情前水平，因此认为香港旅游业界要挨多一段时间。

杨淑芬说，香港旅游业界与港府早前已召开两次跨部门会议，为五一大陆旅客访港做准备，有信心能确保五一长假运作顺畅。

她估计，五一假期有80%访港大陆客都是自由行，旅行团数量可能不及平时的周末高峰，相信业界会有足够人手接待，人潮逼爆个别社区的机会较低。

杨淑芬说，这次五一黄金周面对较大的问题，是关口人流安排。除了有大陆旅客访港，香港居民也会到大陆旅游，因此各口岸要做好准备，安排好不同交通工具疏导人流。