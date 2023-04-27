中国官方支持国企等“体制内”单位扩充就业岗位

为了解决中国青年高失业率的问题，中国官方正鼓励企业增加招聘，支持国企等受高校毕业生青睐“体制内”单位挖掘岗位潜力。

中国国务院办公厅日前印发《关于优化调整稳就业政策措施全力促发展惠民生的通知》，提出要优化调整稳就业政策措施。其中包括支持国有企业扩大招聘规模，以及为招用应届毕业生和就业困难青年的用人单位提供补贴。

《通知》要求支持金融机构开展稳岗扩岗服务和贷款业务。鼓励金融机构面向吸纳就业人数多、稳岗效果好且用工规范的实体经济和小微企业发放贷款，支持其稳岗扩岗。

《通知》也提到要支持国有企业扩大招聘规模，稳定机关事业单位岗位规模，实施2023年百万就业见习岗位募集计划等；鼓励引导基层就业，稳定基层服务项目规模，实施“大学生乡村医生”专项计划，支持青年到城乡社区就业创业。

在加大对吸纳就业能力强的行业企业扩岗政策支持方面，《通知》称，要及时梳理本地区带动就业能力强、涉及国计民生和生产保供的企业清单，配备就业服务专员，建立岗位收集、技能培训、送工上岗联动机制。

对吸纳高校毕业生等重点群体就业的，在符合发放条件的前提下，运用“直补快办”等模式，一揽子兑现社会保险补贴、吸纳就业补贴、职业培训补贴等政策。支持各地在符合国家规定的前提下出台地方性政策，为吸纳就业能力强的行业企业扩大岗位供给提供有力支撑。

《通知》还提到，将继续实施失业保险稳岗返还政策，中小微企业按不超过上年度实际缴纳失业保险费的60%返还，大型企业按不超过30%返还。

中国今年3月份16-24岁青年调查失业率升至19.6%，几乎追平去年7月创下的纪录高点。鉴于今年高校毕业生规模料将达到1158万人，未来几个月青年失业率或将进一步承压。

中国国务院国有资产监督管理委员会社会责任局局长李军星期四（4月27日）通报，2022年，全国国企招录高校毕业生超过76万人、同比增长23.4%，其中，中央企业招录36.8万人、同比增长23.9%。