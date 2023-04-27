蔡英文：政府努力维持供电稳定 吁台商返台投资

台湾总统蔡英文星期四（4月27日）与台商会面时强调，政府非常努力维持供电稳定，呼吁台商返台投资。

据台湾总统府官网发布的新闻稿，蔡英文星期四上午与第30届亚洲台湾商会联合总会（亚总）回台访问团会面，肯定亚总为台湾打开更广大的国际空间，是台湾走向世界最坚定温暖的后盾。

蔡英文说，政府付出很大努力维持供电稳定，也会尽最大力量协助台商解决回台投资遇到的问题，欢迎台商回来投资，一起为台湾创造更多繁荣与发展。

蔡英文说，她在本月初完成出访，不论是访问邦交国危地马拉和贝利兹，或是过境美国，都感受到海外侨胞的热情，还有对台湾的坚定相挺。侨胞是台湾走向世界最坚定温暖的后盾。

她指出，尤其亚总在历届会长带领下，集结亚洲台商的力量，协助台湾推展外交及侨务工作，有许多丰富的成果。她感谢亚总串联亚洲各国台湾商会，响应政府申请加入跨太平洋伙伴全面进展协定（CPTPP），也吁请自己所在的国家支持台湾加入世界卫生组织（WHO）。因为亚总的努力，为台湾打开更广大的国际空间。

蔡英文提到，现在面对全球性的经济挑战，政府已推出方案协助产业渡过短期难关，同时迈向数位化、低碳化的升级转型。她也非常欢迎台商回来投资，一起为台湾创造更多繁荣与发展。

她说，投资台湾三大方案累积投资金额已经超过2万亿新台币（869亿新元），带来超过14万4000个就业机会。去年，侨外资来台投资金额突破133亿美元（177亿新元），比前年增加了78%，是15年来的最高纪录。

对于台商很关心的供电稳定问题，蔡英文指出，政府从去年开始就做了很多努力。包括让机组提早岁修，提早发电；也新增更大容量机组，在夏季用电尖峰前上线。同时，政府也积极推动再生能源发展，并透过储能系统，让尖峰时段的供电更充裕。另外，政府也持续加强电网的安全稳定，维持整体发电系统的稳定运作。

她说，所有台商回来台湾投资遇到任何问题，都可以提出来。大家共同解决，共同讨论，政府也会尽最大的力量，提供协助。