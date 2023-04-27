旅美大熊猫“丫丫”已返抵中国

旅居美国20年的大熊猫“丫丫”已抵达中国。

据央视新闻报道，经过近16个小时的飞行，运载“丫丫”熊猫的货运专机已于星期四（4月27日）下午在上海浦东机场降落。

“丫丫”是一只雌性大熊猫，2000年8月3日出生于北京动物园。2003年4月，“丫丫”到孟菲斯动物园开始旅居生活。与“丫丫”一同到孟菲斯动物园的还有雄性大熊猫“乐乐”。

今年2月，美国孟菲斯动物园宣布25岁的大熊猫乐乐于美国当地时间2月1日早晨被发现死亡。大熊猫丫丫则被发现有大面积皮肤病，还疑似营养不良、拉肚子，引起中国网民的关注和抗议，质疑孟菲斯动物园“虐待”中国大熊猫。相关消息也引来孟菲斯动物园澄清，称大熊猫一直受到园方良好照顾。

中国专家组2月抵达孟菲斯动物园，与美国专家共同完成了对大熊猫“乐乐”的尸体解剖检查，初步确定“乐乐”死因是心脏病变。中方专家组对“丫丫”评估结果显示，“丫丫”除皮肤病导致的毛发脱落外，食欲良好，体重稳定。

孟菲斯动物园今年4月8日为“丫丫”举行了欢送会，数百名民众来向“丫丫”道别。

“丫丫”回到上海的消息引起中国网民关注，还登上微博热搜榜。不少中国网民留言欢迎“丫丫”回家。

在“丫丫”返回中国后，中国旅美大熊猫还有七只，其中三只居住在华盛顿美国国家动物园、四只居住在亚特兰大动物园。