中共杭州市委原书记周江勇被控受贿近2亿元人民币

中国安徽省滁州市中级人民法院星期四（4月27日）开庭，公开审理中共浙江省委原常委、杭州市委原书记周江勇受贿案，周江勇被控受贿1.93亿余元人民币（下同，3700余万新元）。

据中国央视新闻报道，安徽省滁州市人民检察院指控，2001年至2021年，被告人周江勇利用担任浙江省鄞县副县长，象山县县长、县委书记，宁波市委常委、宁波杭州湾新区开发建设管委会党工委书记，舟山市市长、市委书记，浙江省委常委、温州市委书记，浙江省委常委、杭州市委书记等职务上的便利以及职权、地位形成的便利条件，为相关单位和个人在工程建设、项目承揽、土地获取等事项上提供帮助，直接或者通过其亲属非法收受他人财物，共计折合1.93亿余元人民币。检察机关提请以受贿罪追究周江勇的刑事责任。

周江勇当庭表示认罪悔罪。庭审最后，法庭宣布休庭，择期宣判。

55岁的周江勇是宁波人，仕途一直在家乡浙江。他曾在宁波工作近30年，2013年至2016年间调往舟山，先后出任市委副书记、市长、市委书记。2017年2月，周江勇出任温州市委书记，四个月后跻身浙江省委常委，成为当时最年轻的常委成员，不足一年再出任杭州市委书记。仕途一度被普遍看好的周江勇2021年8月突然落马。

中共中央纪委国家监委去年1月对周江勇严重违纪违法问题进行立案审查调查。中纪委通报指他与资本勾连，支持资本无序扩张，违规干预插手市场经济、执法司法活动，以及搞家族式腐败等，决定给予周江勇开除党籍、公职处分。

中国最高人民检察院去年2月消息，周江勇涉嫌受贿案由国家监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉。中国最高人民检察院以涉嫌受贿罪，对周江勇作出逮捕决定。