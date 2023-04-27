中国侨联副主席：泛民再不参选区议会是自寻死路

香港区议会即将进行换届，中国全国侨联副主席卢文端说，泛民上一次“软性杯葛”新选制下的立法会选举，对自身的生存造成极大冲击，如果这次再不参选，等于是在政治上“自寻死路”。

卢文端星期四（4月27日）在香港《明报》撰文称，有些立足基层的泛民人士，做了不少服务地区的工作，有不错的地区基础。现任区议员中，有数十名属于泛民背景，在审查和宣誓之后成为符合新选制下的区议员，没有道理放弃参选区议会的机会。

卢文端认为，对于泛民来说，不是会否参选区议会的问题，而应该是根据香港特区政府新安排如何部署参选的问题。

他提到，关于区议会的产生办法，社会上有些舆论用直选或民主作为尺子来衡量或评价区议会的产生办法，并非正确或适当。

卢文端解释道，《基本法》规定区议会是咨询性的区域组织，产生方式并不涉及市民的民主权利，不存在是否民主的问题。香港特区政府有很多咨询组织都是委任产生，但没有人质疑这样做不民主，所以区议会并非一定要通过选举产生，即使有选举成分，直选的比例也不宜太多。而且，无论是直选还是间选和委任的产生办法，都不应该受到是否民主的责难。

他说，区议会需要通过间接选举，甚至委任方式，吸纳在地区上有动员力、影响力的地区领袖，以及有专业背景的人士加入区议会，是区议会“去政治化”的需要。他表示在市民看来，只要能够为民服务，就是好的区议员。

本届区议会任期将于今年底完结，港府要在年底前举行新一届区议会选举。特首李家超星期二（4月25日）指出，不容许区议会沦为“港独”平台，日后区议会将保留一定选举成分，同时议员也会以多种方式产生，暗示新一届区议会的直选议席可能会减少。