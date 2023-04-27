郭台铭批台政治人物不懂科技只会买武器

已表态争取参选总统的鸿海集团创办人郭台铭批评，台湾政治人物对未来的科技一点都不了解，只会与美国军方打交道，买了很多武器进来。郭台铭表示，他要将台湾打造成亚洲的科技岛，反对台湾变成亚洲的弹药库。

综合台湾《联合报》和路透社报道，郭台铭星期四（4月27日）到东海大学以“用科技和世界做朋友”发表演讲。他说，未来50年的人工智能（AI）如何走，现在的台湾政治领袖都没有规划。“现在选举，很多政治人物只有党派的利益，没有人民的利益”。

郭台铭指出，韩国有朝鲜威胁，同样地处军事危机，但韩国总统仍不放弃发展经济、科技，到美国投资谈生意，这个总统才是为了经济服务，不像台湾政客是为了政党服务。

郭台铭进一步批评，台湾政治人物只会做政治，对未来的科技一点都不了解，大家都是未来的主人翁。“20年后你们的未来在哪里？谁能够来告诉你们？很可惜我们的政治人物只会与美国军方和国防打交道，买了很多武器进来”。

他表示，反对台湾变成亚洲的弹药库，台湾应该准备战争，但准备之余也要避战，台湾要变成亚洲的科技岛，不要变成弹药库。

郭台铭说，对中国大陆来说，攻打台湾并不是一个优先事项。但台湾的政治家们希望台湾人民能因为这样，可以憎恨大陆，他们才可以当选。

他强调，“我不会（宣布）独立，你也不会攻击我或在台湾周围飞行”，自己希望 “尊重和平”，在平等的基础上进行会谈，并批评国际媒体将台湾描绘成一颗危险的定时炸弹。

郭台铭说，“台湾是我唯一的家”，台湾是一个美丽的地方，但是台湾的下一代因为缺乏机会而选择离开家园，“我深知只有把台湾治理好，才能使这个家，不会只是一个只有心在哪里，人却无法在那里生活的地方”。

谈到当选后的政策，郭台铭说，如果能担任台湾的CEO，将推动台湾的教育和产业改革，让台湾成为一个更有竞争力的地方。相信在自己的努力下，台湾可孕育出下一个马斯克、张忠谋、阿尔特曼（Samuel Altman），这才是真正的台湾之光，“我是个有效率CEO”。