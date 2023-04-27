北京大兴机场五一假期料迎送旅客逾60万人次

北京大兴国际机场今年五一假期出行旅客吞吐量将呈现增长态势，预计将迎送旅客逾60万人次。

据中新社星期四（4月27日）报道，根据预测，五一长假期间大兴机场预计共执行航班4131架次，迎送旅客61.5万余人次，日均航班量达826架次，日均客流量将超12.3万人次。出行高峰日预计在4月29日，当日航班895架次、迎送旅客预计将超14.2万人次。

据中国南方航空营销委华北营销中心市场销售部林娜介绍，五一假期将至，北京航空出行市场火热。为了满足旅客出行需求，南航在北京大兴至成都、珠海、桂林、汕头等近10条热门航线落实增班近100班，在北京大兴至三亚、海口、厦门、珠海、成都等航线增投宽体机70余班。

中国东方航空华北营销中心市场部产品经理王旭说，2023年航空旅游市场复苏强劲，五一长假将迎来继春运后又一个出行高峰。从中国国内市场来看，东航在大兴机场运行的昆明、大理、恩施、成都、烟台等多条航线机票供不应求。今年夏秋航季以来，出入境旅客市场也在持续恢复，继3月2日东航开通北京大兴至香港地区航线以后，东航星期四也首度开通北京大兴至莫斯科航线。

据了解，五一长假在大兴机场运营的相关航司国内热门航线有北京大兴至广州、深圳、成都天府、成都双流、重庆、杭州、昆明等。同时，大兴机场也已恢复北京大兴往返首尔、阿姆斯特丹、莫斯科、多哈、塔什干、阿布扎比、吉隆坡等多个国际航线，香港、澳门等多个地区航线。