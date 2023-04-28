郭台铭不担心鸿海成两岸议题软肋：一半是外资

鸿海创办人郭台铭争取国民党总统参选人提名，星期四（4月27日）发表演讲时说，他主张“不独、不武”，维持现状拼经济。他还说，他交出鸿海经营权四年，超过一半股东是外资、九成九客户是国际大厂，若他成为台湾总统，也不担心鸿海成两岸议题上的软肋。

据台湾《联合报》报道，郭台铭为争取蓝营总统参选人提名，开启全台跑场模式，他当天下午应邀发表“科技经济发展新局”演讲，回答产业界询问他对两岸议题看法时说，他跟中国大陆打交道、做生意数十年，对大陆相当熟悉，大陆目前担心，今年将有800万名大学生，毕业找不到工作，“若引起民怨、造反怎么办？”所以在经济层面上，大陆要遵守国际规则，不然又引起企业出走潮，经济会更惨。

关于鸿海，郭台铭说，他已交出经营权四年，鸿海有将近90万股东，超过一半都是外资，客户更超过九成九都是国际大厂，大陆若要没收公司，那会变成国际问题。

“美中没人希望打仗”，郭台铭提到，中国有14亿人口，若真打仗，也会影响到周边日本、菲律宾等，将会是第三次世界大战，他认为大陆也不想打仗，美国也只是“斗而不破、斗而不战”，近期甚至打算跟中国在金融、科技上要和解。

郭台铭强调，“不要独立，就不会战争”，若不独立，大陆何必打？很多治理问题上，需要经济支持，如何发展经济技术，这是大陆必须解决的严重问题。

郭台铭同天在台中私立东海大学举行演讲时说，作为一名称职的领导人，应该具备“和平”、“繁荣”、“清廉”的能力与愿景。

郭台铭指出，鸿海有今天的成就，是在“前人的耕耘”的基础上发展出来的。他认为，今天台湾拥有全世界高科技制造的傲人成绩，实际上是奠定在深厚的产业发展历程。

郭台铭说，作为一名称职的领导人，应该具备“和平”、“繁荣”、“清廉”的能力与愿景，要思考台湾未来的产业发展要如何进行长期布局。

他指出：“然而现在的政治人物没有告诉我们，台湾接下来50年的未来和主要发展产业是什么？”大部分的政治人物透过“权力”来满足私欲，“大家只会做选举、顾自己的政治利益”，这也导致台湾的发展缺乏整体性的思考方针。

面对参选总统动机的问题，郭台铭强调台湾拥有今天的成就非常不容易，这建立在和平的基础上，靠着许多先辈的努力，而自己也是在这个基础上获得成就的。

他说，和平在任何时候都是重要的，“中国也需要和平，因为养活14亿人口非常不容易”。郭台铭认为，台湾正处于危机时刻，因此自己应该要有所贡献：“为什么参选？台湾养育我成为跨国的企业家，现在该是我为家乡奉献的时候。”