青海六官员学习二十大期间喝七瓶白酒 一藏族官员死亡

青海省六名官员在参加学习贯彻中共二十大精神培训班期间，在省委党校学员宿舍聚餐饮酒，六人共饮用七瓶白酒，导致其中一名藏族官员死亡。

中央纪委国家监委4月27日在官网通报称，去年12月11日20时至23时许，在青海省举办党政主要领导干部学习贯彻中共二十大精神培训班期间，时任青海省委委员、省政府党组成员、秘书长师存武，组织时任省委委员、省农业农村厅党组书记、厅长李青川，省委委员、省文化和旅游厅党组书记、厅长王学文，省委委员、海北藏族自治州委书记多杰，省国有资产监督管理委员会党委书记、主任洪涛，省交通控股集团有限公司党委书记、董事长陶永利，在省委党校学员宿舍聚餐饮酒。

师存武利用职权要求省政府机关食堂为其提供并安排公务车辆运送菜肴，李青川提供八瓶白酒，当晚六人共饮用七瓶白酒。次日，师存武因醉酒缺席省有关会议，一名干部在学员宿舍被发现死亡。

通报指出，师存武等人身为重要岗位“一把手”，在中共二十大刚刚胜利闭幕，青海省委全面学习宣传贯彻中共二十大精神、举办学习培训班期间，带头违反中央八项规定精神违规聚餐饮酒，造成严重后果和恶劣影响，是罔顾中央三令五申顶风违纪的典型。经党中央批准，决定给予师存武开除中共党籍、开除公职处分，给予李青川留党察看二年、政务撤职处分，给予王学文撤销党内职务、政务撤职处分。青海省委决定给予洪涛、陶永利留党察看一年、政务撤职处分，并对相关责任单位和人员进行严肃问责。

中央纪委国家监委指出，各级党组织要切实落实全面从严治党政治责任，深刻认识中央八项规定精神是长期有效的铁规矩、硬杠杠，享乐奢靡之风禁而未绝，最易败坏风气、伤害民心。要把握作风建设地区性、行业性、阶段性特点，抓住经常发生、反复出现的问题，深化系统施治、纠树并举，推进作风建设常态化长效化，以钉钉子精神纠治群众深恶痛绝、损害党的执政根基的“四风”问题，以优良作风凝心聚力。

中央纪委国家监委要求，各级纪检监察机关要锲而不舍落实中央八项规定精神，对享乐奢靡歪风、特权思想现象和顶风违纪问题，紧盯不放、寸步不让、露头就查，坚决防反弹回潮、防隐形变异、防疲劳厌战；要严肃查处违规吃喝背后的腐败问题，加强对“一把手”落实中央八项规定精神的监督，坚决反对特权思想和特权现象，推动“一把手”严于律己、严负其责、严管所辖，引领广大党员干部不断将党的作风建设引向深入。

上述通报未指明死亡官员的名字，但根据处分决定和海北州人大常委会今年2月发布的消息显示，死亡官员应为原青海省委委员、海北藏族自治州委书记多杰。

1966年出生的多杰是青海海东人，藏族，早年在青海省委组织部工作，此后历任海西州委常委、组织部部长、海西州人大常委会主任、海北州州长等，去年8月任海北州委书记。

海北州人大常委会今年2月9日发出公告称，门源县选举的海北藏族自治州第十五届人民代表大会代表多杰去世，代表资格自然终止。