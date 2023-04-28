中国海航购60架C919和40架ARJ21国产飞机

中国海航航空集团消息，海航星期四（4月27日）晚与中国商飞公司在上海签署100架C919和ARJ21飞机框架性订单协议。

根据澎湃新闻报道，海南航空控股股份有限公司当天发布公告称，海航控股的控股子公司乌鲁木齐航空、金鹏航空股份有限公司、海航航空集团有限公司与中国商用飞机有限责任公司签署了《C919大型客机与ARJ21新支线客机买卖核心条款清单》，乌鲁木齐航空拟向中国商飞购买30架C919飞机。

报道引述金鹏航空内部人士消息，除了乌鲁木齐的30架C919外，此次金鹏航空也拟购买30架C919。

此次签署的协议中，除了C919飞机外，还提及了ARJ21新支线客机的订单，这意味着，ARJ21订单共计40架。

一位在协议签署现场的人士说，目前都是签订意向，订单还未完全确定，此外ARJ21订单也暂未指定分配给哪些具体的航司。

据海航控股2022年年报显示，截至2022年年底，海航控股运营飞机共342架，其中波音系列260架，空客系列64架，巴航工业系列18架。

海航控股曾于4月20日发布飞机引进计划的公告，根据公司发展战略规划，为了优化机队结构、结构性改善机队运营成本、发挥规模效益、提升机队整体运营效率，公司计划于2023年至2026年新引进14架737MAX系列飞机、27架A320/A321NEO系列飞机，41架飞机均以经营租赁方式引进。

根据此次框架协议，双方将在《核心条款清单》签署后，另行协商签署C919飞机购机协议。双方将在C919飞机购机协议中具体约定交付安排，中国商飞将根据实际产能情况尽可能满足乌鲁木齐航空对机位交付的需求。中国商飞将在融资配套、飞机价值评估、航材及工具设备保障、维修、运营、技术、性能等方面给予支持。

海航航空集团方面表示，通过此次采购，海航航空集团机队结构将进一步优化，航空运输能力与市场竞争力将得到有力提升。未来，双方还将在飞机进出口、航材维修、物流仓储、新技术应用、航材支援、维修保障、飞机构型优化等领域开展合作。

C919大型客机是中国自行研制、具有自主知识产权的大型喷气式民用飞机，采用单通道窄体布局，座级158至168座，航程4075至5555公里，与目前国际航空市场上最为常见的空客320、波音737机型同级别。

此前C919已累计拿下28家客户的815架订单。订单主要是中国航司与租赁公司。其中，国航、东航、南航三大航订单数量共60架，中国国内客户还包括海南航空、四川航空、河北航空、幸福航空，以及18家航空租赁公司。此外，C919还获得了德国普仁航空、泰国都市航空两家国外航司，以及航空租赁公司美国GECAS公司的订单。

815架订单数中，包括确认订单和意向订单。目前东航订单为确认订单，东航也是C919全球首家客户，计划首批引进5架。2022年12月9日，东航正式接收编号为B-919A的全球首架飞机。据东航2022年上半年年报显示，2023年东航将引进4架C919。此外，根据东航此前公告披露，C919目录单价为6.53亿元人民币（1.26亿新元）。