港警务处副处长退休 吁慎防软对抗势力

香港首位负责国家安全的警务处副处长刘赐蕙，将在星期五（4月28日）下班后，结束长达38年的警务生涯。她说，香港社会仍暗涌处处，需审慎提防，呼吁要留意可影响国安工作的软对抗势力。

综合《星岛日报》、网媒“香港01”等港媒报道，香港警务处副处长（国家安全）刘赐蕙日前受访时说，她在2020年7月上任后，立即执行同年6月30日深夜实施的《香港国安法》，7月1日凌晨便与同事好好利用国家给予的宝剑、定海神针，好好运用法例处理一些反中乱港的人士。

刘赐蕙说，香港警务处国安处2020年7月成立至今，已拘捕超过250人，起诉逾150人，已审结的案件百分之百定罪，这反映《香港国安法》只针对一小撮人，而国安热线就有逾40万起举报，部分有助执法，这些数字也客观反映香港市民的支持。

不过，刘赐蕙指出，经历2019年反修例风波后，香港社会目前看似平静，但仍隐藏暗涌，像2021年7月1日在铜锣湾崇光百货对开发生的孤狼刺警后自杀身亡案件，警方从其寓所找到一些具煽动性报道的报章，独立心理学家出席死因庭聆讯时也指出死者疑受到激化。

刘赐蕙说，软对抗势力也不容忽视，像2020年至2021年的羊村绘本案，已被判刑的涉案人士当时表面是举行读书会，让幼稚园学生及其母亲阅读图画精美的儿童书本，但当中隐藏煽动内容，或令小孩看书后反政府及憎恨执法者，“看似无杀伤力，实际将煽动想法植入小孩脑海，遗害长远，是软对抗的标志性例子”。

刘赐蕙认为，涉嫌违反国安法被通缉的逃犯是香港国安工作面对的另一种风险。她说，这些人士离港后继续勾结外国势力，无所不用其极图谋打击国家和香港，抹黑国安法，煽动香港人，甚至企图影响香港的审讯，像发布文章起底审讯国安案的法官、向外国政府表达希望制裁香港执法人士，影响司法工作。

刘赐蕙形容这些逃犯为汉奸，只要他们继续被通缉，香港警方终将把他们缉拿归案。

谈到自己负责国安工作这段时日受到西方国家的制裁，刘赐蕙称，有关行径极度无理及卑鄙，“以为制裁会让我们退缩，以为制裁可以让我们不做好自己工作，可说是一个笑话”。她强调自己被制裁后反而觉得要更好地维护国家安全，“要多谢这个制裁，令我更加坚定（执法）”。

刘赐蕙寄语继任者和同袍，要具备中国国家主席习近平在中共二十大报告中提及的“斗争精神”，要不屈不挠，面对困境不放弃要坚持。

她说，维护国家安全道路布满荆棘，既然选择这条道路，就要勇于承担，不论任何困难都不退缩，朝着目标进发。