立陶宛总统：中国调解前提是必须谴责俄入侵乌克兰

立陶宛总统瑙塞达（Gitanas Nauseda）星期四（4月27日）受访时说，就算中国可以成为冲突的调解方，但中国承担这个角色的前提是，必须谴责俄罗斯对乌克兰的入侵。

根据德国之声报道，瑙塞达说：“到目前为止，我们没有看到、也没有听到任何关于（中国）谴责这场战争的消息。”

他说，只要中国迟迟不在这方面采取非常明确的立场，就很难相信它可能是这场冲突中可信的调解人。

瑙塞达强调，厘清中国是“站在俄罗斯那边”还是“站在基于规则的国际秩序这边”非常重要。他还谈到了中国正在帮助俄罗斯规避西方制裁的传言，说这“不是一个很好的迹象”。

他表示，重要的是盟友不要“代表乌克兰讨价还价”，做出基辅不接受的让步。“领土完整是这些谈判的一个神圣要素。”

中国国家主席习近平星期三（4月26日）下午与乌克兰总统泽连斯基通话，这也是两国元首在俄乌战争爆发以来首次通话。中国还确认将派政府欧亚事务特别代表、前驻俄罗斯大使李辉访问乌克兰。

在此之前，中国驻法大使卢沙野有关前苏联加盟共和国在国际法上没有“有效地位”的言论在欧洲引发轩然大波。

立陶宛外交部在网站公布，他们召见了中国驻立陶宛代办处临时代办曲柏华以提出抗议，并指卢沙野的言论歪曲了波罗的海国家和其他国家的历史。

立陶宛外交部还说：“中国大使就克里米亚是否属于乌克兰提出质疑，是不可接受的做法。1991年，包括中华人民共和国在内的整个国际社会，在国际上承认乌克兰，以及克里米亚作为乌克兰不可分割的一部分。克里米亚是乌克兰的一部分，也将永远是乌国的一部分。”