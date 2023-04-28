民众党：柯文哲择期领表登记参选总统

台湾民众党主席柯文哲星期五（4月28日）清晨结束访美行程返台，在桃园机场受访被问及何时领表登记参选总统时说，将于明天处理，被普遍解读为将在明天领表登记参选总统。民众党随后澄清，柯文哲的答复是指明天展开相关幕僚作业，之后再择期领表登记参选。

综合《联合报》《自由时报》和中时新闻网报道，柯文哲4月8日率团访问美国，一行人星期五（28日）上午6时30分返抵桃园机场。柯文哲在机场入境大厅受访时说，这次去美国有三个目的，第一是了解美国，因为美国对台湾的安全很重要，美国也是当前世界上唯一敢卖武器给台湾的国家；第二是从美国回看台湾，跟美国国防部、国安会、美国在台协会（AIT）等行政部门以及相关智库谈过后，会比较清楚美国怎么期待台湾，对台湾要准备未来的世界会比较准确；最后是把台湾的第三势力介绍给美国社会。

针对国民党主席朱立伦星期四（27日）说郭台铭、侯友宜和柯文哲是同一战线，都是最强战队，柯文哲受询时说，一开始就觉得不要让台湾陷入蓝绿对抗的泥淖，所以不赞成下架民进党、非绿联盟，台湾要有一次的团结，要让台湾不再分裂才是目标。

柯文哲说，台湾是大家的，不可能把另一个颜色消灭掉，剩下一半可以成就一个完整的台湾，所以他还是主张联合政府团结台湾。

针对外界关心他何时领表登记参选总统，柯文哲说：“明天就会处理，等报名审核、党内通过后，预计在5月20日之前会有正式记者会。”

民众党中央党部随后紧急澄清，柯文哲受访时的答复“明天就会处理”，意指明天会展开相关幕僚作业，作业完成后将择期领表、登记。后续有相关进度将再对外公告。

据了解，柯文哲星期六（29日）将参加大甲妈回銮相关活动。

根据民众党总统提名公告，4月27日至5月8日民众党总统初选领表登记，5月17日民众党公告2024年总统提名人。