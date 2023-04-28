中印防长会晤 李尚福：推动边境局势早日转入常态化管控

中国国务委员兼国防部长李尚福星期四（4月27日）会晤印度国防部长辛格，双方就两国两军关系交换了意见。李尚福说，目前，中印边境局势总体平稳，双方通过军事和外交渠道保持了沟通，应登高望远，把边界问题放在双边关系适当位置，推动边境局势早日转入常态化管控。

根据中国“国防部发布”公号消息，正在印度新德里出席上海合作组织成员国国防部长会议的李尚福说，作为相邻大国和重要发展中国家，中印共同利益远大于分歧，双方应以全面的、长远的、战略的眼光看待两国关系和彼此发展，共同为世界和地区和平稳定贡献智慧和力量。

李尚福指出，目前，中印边境局势总体平稳，双方通过军事和外交渠道保持了沟通，应登高望远，把边界问题放在双边关系适当位置，推动边境局势早日转入常态化管控。希望双方共同努力，持续增进两军互信，为两国关系发展作出应有贡献。

另据彭博社报道，印度国防部长辛格当晚与李尚福会面后说，印中关系以边界“和平”为基础，边界争端“侵蚀了双边关系的整个基础”。

这是自2020年中印边境危机爆发以来，中国首次对印度进行高级别军事访问。中印两国军队曾于2020年6月15日在加勒万河谷爆发激烈肢体冲突，造成双方人员伤亡。

中印两军本月23日在莫尔多/楚舒勒会晤点中方一侧举行了第18轮军长级会谈。双方同意通过军事和外交渠道保持密切沟通对话，加快解决中印边界西段有关问题。