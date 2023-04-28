中国重点治理恶意散布“民企卖国论”等十类网络乱象

中央网信办发布关于开展“清朗·优化营商网络环境 保护企业合法权益”专项行动的通知，重点治理恶意散布“民营企业卖国论”“国进民退”等十类网络乱象。

根据证券时报报道，中央网信办在通知中说，此次行动目标是以中共总书记习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平关于网络强国的重要思想为指导，全面贯彻落实中共二十大精神和中央经济工作会议精神，深入清理处置涉企业、企业家虚假不实和侵权信息，坚决打击恶意炒作行为，依法查处侵害企业、企业家合法权益的网站平台和账号，为企业聚精会神干事业、心无旁骛谋发展营造良好的网络舆论氛围。

通知明确，重点治理的十类网络乱象包括：采用“贴标签”“带节奏”“放大镜”等方式恶意散布所谓“民营企业卖国论”“民营企业离场论”“国进民退”等论调，渲染丑化、煽动抵触国有经济、民营企业。采用“标题党”歪曲新闻原意、断章取义企业家过往言论和片面解读企业财务报表等方式，干扰企业正常经营。

治理内容同时包括假冒仿冒他人企业名称、注册商标、品牌等开设网站、注册账号、上架APP和小程序等；泄露企业商业秘密，虚构企业家私生活话题，炒作企业家个人隐私，泄露企业家生物识别、医疗健康、金融账户、行踪轨迹、家庭住址、身份证号和电话号码等个人信息；假借企业、企业家名义从事违法违规活动，违规使用企业家姓名肖像等；提供涉企业、企业家虚假不实信息的联想词、相关搜索和热门推荐。

此外，还包括打着“网络兼职”“招聘写手”“市场营销”“负面舆论公关”“有偿删帖”等名义招募网络黑公关、从事黑灰产。恶意集纳企业负面信息、谋取非法利益，以及发布企业和企业家负面报道、评论后，以删帖、消除影响为名索要财物、要求投放广告和开展商业合作等；蹭炒涉企热点事件进行恶意营销，以及跨平台多账号密集发帖恶意攻击企业、企业家；利用自身信息发布便利，以及技术、流量、影响力优势，编造、传播虚假信息和误导性信息，抹黑攻击竞争对手。

通知要求，提高思想认识，健全工作机制，开展工作督导，加强宣传曝光。通知还提到，要曝光破坏营商网络环境的典型违法违规案例，对情节严重涉嫌违法犯罪的，移送公安机关依法处理，形成有力震慑。