蔡英文之友会首次表态支持赖清德参选

台湾民进党2024年总统选举参选人赖清德与英系之间的关系微妙，但台湾总统蔡英文之友会首次表态支持赖清德参选。

据台湾《中国时报》星期五（4月28日）报道，台湾前卫福部长，也是小英（蔡英文）之友会荣誉总会长的陈时中，星期四（27日）公开表态全力支持赖清德。据悉，赖清德也已和小英之友会总会长颜志发见过面，颜志发当面对赖清德说，要全力以赴，赢得选举胜利。

不过，赖清德日前以“精神分裂”批国民党，引发争议，赖清德虽于星期三晚间在脸书发文说，“我要诚挚地向病患及家属们致上歉意”借以止血。

国民党立委赖士葆星期四指出，道歉只是刚刚好，争取大位讲话要小心，不要膝盖式反应，不要骂国民党结果把别人扯进去，引起反感，讲话要慎重。国民党立法院党团总召曾铭宗也称，早就该道歉，前后讲法差距这么大，自己不检讨还攻击国民党，他才是精神分裂。

赖清德角逐台湾2024年总统大选是一场硬战，之前他与各派系餐叙，就是盼党内团结一致，而党内最大力量的英系，是至今唯独尚未和赖餐叙的派系，因此外界不断把英系态度拿来做文章。

对于2024年支持的总统人选，小英之友会今年春酒定调为“蔡总统（蔡英文）支持谁，我们就支持谁”，因此英系动向备受关注。

小英之友会荣誉总会长陈时中星期四在嘉义参加捐血活动时说，小英之友会一定全力支持副总统赖清德参选总统，并与信赖台湾之友会结合，让力量“一加一大于二”，力拼胜选。

陈时中的说法，也代表英系态度已经明朗。虽然赖清德尚未与英系餐叙，但据了解，赖清德已亲自拜会颜志发。知情者指出，颜志发说，未来小英之友会将有整体性规划的大型活动支持赖清德，他也勉励赖清德，全力以赴，赢得选举胜利。

有英系成员称，吃不吃饭不是重点，也不是很重要，大家平时就跟赖清德常见面，英系也不是什么江湖帮派，一定要谁出面号令天下，总统蔡英文也没有特别交代他们什么，但民进党总统人选已经出来，大家就要全党团结力挺。