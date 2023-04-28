侯友宜：中华民国与台湾如杯水共生

有望代表国民党出战2024年总统大位的新北市长侯友宜，星期四（4月27日）提出“中华民国是杯子、台湾是水”的比喻，提倡两岸要平等、尊严、务实地交流，但台湾也要强化自我防卫能力。

据台湾《上报》报道，侯友宜星期四前往新北市议会质询时说，大家都期待世界和平，两岸关系要稳定，区域才会和平。侯友宜说，国际间都很关心台海问题与两岸关系的稳定，“国家安全远超过一切，没有安全就没有一切，如何在和平过程中，创造台湾、中华民国能够永续繁荣稳定，才是我们该走的路。”

侯友宜说道，“中华民国就像杯子，台湾就是水，都是一个共生体，一定要跟对岸在平等、尊严、友善下做好务实交流，创造更多和平空间。”他也强调，不能忘了强化自我防卫能力，更要深化民主自由，才能让民主自由在台湾继续走下去。

侯友宜进一步说，台海稳定牵扯整个地缘政治变化，他有责任守护“中华民国”、爱台湾这块土地，“杯破水复就不好了”。

国民党主席朱立伦星期五（28日）早上受访时，也力挺侯友宜的说法。他说，“国民党创建中华民国、永远捍卫中华民国，任何要伤害摧毁中华民国，我们一定坚定对抗反对，大家要相信国民党捍卫中华民国决心，只有国民党有决心跟能力，处理两岸关系的立场也不改变。”

朱立伦强调，国民党是有经验、理想和目标的政党，捍卫“中华民国”、守护民主自由、两岸和平不会改变，蓝营候选人也会秉持这样的原则，让两岸和平全力以赴，“各种说法展现中华民国是我们的国家、台湾是我们家园，两者不可缺一，中华民国是个杯子，让我们的水、台湾、家人凝聚”。

自从侯友宜成为蓝营角逐总统的热门人选后，侯友宜如何建构两岸政策论述成为外界关注焦点。据获得消息，国民党很可能在5月17日中常会、5月20日新总统宣誓就职倒数一年，或5月24日中常会，三个日期中择一征召侯友宜。