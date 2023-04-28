应对五一假期出行 滴滴组织召开安全保障部署会

中国网约车平台滴滴出行为加强五一假期出行安保工作，近期已召开安全保障部署会。

据中国新闻网报道，在主管部门的指导下，滴滴出行大安全委员会（简称大安委）近期组织召开2023年五一期间安全保障部署会。

会议从组织协同、人员安排、管理要求、重点风险防范、应急举措预案、服务质量提升、司机权益保障等多个方面着眼，对五一假期及前后的安全保障工作进行研究和部署。要求每一位管理者和员工不断强化安全责任意识，时刻怀有敬畏之心，坚决守牢安全底线。

滴滴升级成立的集团大安委，下设交通与生产安全、信息与数据安全、活动运营安全、合规发展安全、组织建设与员工发展安全、国际发展安全等六个专项安委会。按照大安委部署要求，五一假期及前后，各专项安委会负责人将协同业务负责人、区域负责人、客服团队、应急处置团队，实行24小时轮岗值班制度，全时待命，确保遇到各类紧急情况时切实做到高效响应、妥善解决。

滴滴出行称，过去几年，公司累计投入数十亿元人民币，建起覆盖行程前、中、后三个阶段的安全体系。行程前，对司机证件验真、人像识别，确保人证一致、人车一致；行程中，平台全程开启实时位置保护，当行程轨迹明显偏离导航、长时间丢失或停留等异常情况时，平台会采取相应安全措施，同时为用户提供110报警、行程分享、紧急联系人、安全专线等安全工具；行程后，组织专门团队，保证安全客服7×24小时在线，平均响应时长压缩至8分钟。

滴滴也将网络安全植入全生命周期，严格按照《个人信息保护法》保护乘客和司机的个人信息安全。目前，滴滴已经建立起覆盖数据采集、传输、存储、使用等全生命周期的数据和信息安全保护系统规范。

针对五一假期出行增多，滴滴还将加强对长距离订单的安全守护。在乘客出现偏航情况下，通过车内播报提醒司乘，并电话确认乘客安全，必要时会沟通紧急联系人或报警。对于向平台报备酒后乘车的订单，平台安全专家将加强行程关注，临近目的地提供来电叫醒服务。