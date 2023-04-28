比亚迪首季净利润增四倍 超越2021年全年

中国电动车巨企比亚迪今年首季度的净利润增加四倍，超越2021年全年。

据澎湃新闻报道，比亚迪星期四（4月27日）公布第一季度财报，显示比亚迪首季实现营业收入1201.73亿元（人民币，下同，232亿新元），同比增长79.83%；净利润41.3亿元，同比增长410.89%。

比亚迪去年4月3日正式宣布停止燃油汽车的整车生产，此后一年里，比亚迪的业绩有超水平发挥。 2022年，比亚迪实现营业收入4240.61亿元，同比增长96.2%；净利润166.22亿元，同比增长445.86%。

比亚迪今年第一季度的净利润增幅再度突破400%，超越2021年全年净利润30.45亿元。

对于营收大幅增长，比亚迪在财报中说，主要是新能源汽车销量增长所致。2023年第一季度，比亚迪汽车累计销量为55.21万辆，同比增加89.47%。

据报道，比亚迪董事长王传福在3月29日的2022年业绩发布会上说，比亚迪的目标是今年底前成为中国第一大汽车制造商。

早在2022年，比亚迪就以180.5万辆的零售销量，超过一汽大众的177.9万辆，首次成为中国汽车市场销量冠军，结束了中国车市销量冠军近40年被合资品牌霸榜的历史。比亚迪的下一个目标，无疑是要超过一汽大众与上汽大众“两兄弟”。

据彭博社报道，比亚迪今年第一季度在中国市场销量超越了大众汽车在中国的同期总销量。不过据乘联会统计口径，比亚迪第一季度在中国的零售销量约50万辆，较南北大众（一汽大众与上汽大众）少约10万辆。第一季度，比亚迪保持着高达77%的同比增速，而南北大众的同比降幅均超10%。照此发展，比亚迪在中国市场超越大众汽车已箭在弦上。

在2023年上海国际车展期间，比亚迪品牌及公关处总经理李云飞在接受澎湃新闻记者采访时说，比亚迪今年锁定销量目标为300万辆，包括中国和海外市场。不过此前业内及机构普遍认为300万辆年销量较为保守，不少分析人士预期比亚迪今年的销量可达400万辆。