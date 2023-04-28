被指欠4000万人民币被强制执行 李亚鹏：困难远不止4000万

针对被指欠债4000万（人民币，下同，约800万新元）被强制执行，中国演员李亚鹏回应说，已和对方商定了还款计划，并透露自己现在面临的困难远不止这四千万，去年底开始裁员约200人，还亏欠员工补偿金。

李亚鹏星期五（4月28日）在个人微博上发文说，强制执行是一个常规流程，自己现在面临的困难远不止这四千万，去年底开始大量裁员约200人，至今还欠付很多员工的补偿金。李亚鹏还说：“欠债还钱，为自己的错误买单天经地义，无需多言”。

中国执行网4月27日显示，李亚鹏及哥哥李亚炜近日新增一则被执行人信息，执行标的4000万元，涉及合同纠纷案件，执行法院为北京朝阳法院。

据北京青年报，该执行案件涉及一起合同纠纷。2012年1月，泰和友联公司出资6000万元对李亚鹏兄弟二人公司（雪山公司）进行注资，并约定获得雪山公司10%的股份。另项目开发周期为3年，周期届满后由泰和友联公司先行收回约定的固定权益收益4000万元。

该纠纷经过一审、二审、再审及发回重审，法院去年7月宣布终审决定，判令李亚鹏兄弟二人所在公司向泰和友联公司支付4000万元及利息。

李亚鹏去年7月14日晚在微博回应说，作为一个公民，他坚决尊重法院判决并积极努力履行。他表示，“我并未向对方借过钱，只是在项目公司生死存亡之际个人承担了公司给对方的承诺。”

其后李亚鹏及其哥哥因未按时履行法律义务，被申请强制执行，于今年4月13日，被北京朝阳法院执行局立案。