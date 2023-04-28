韩总统美国演讲提长津湖战役 中国回应：任何国家倒行逆施必头破血流

针对韩国总统尹锡悦星期四（4月27日）在美国称，美海军陆战队第一师在长津湖战役中突破中国军队12万人的人海战术，中国外交部发言人毛宁星期五（4月28日）说，根据中方战史记载，此役共歼敌3.6万人，其中美军2.4万人，包括全歼美军一个整团。毛宁强调，抗美援朝战争用铁一般的事实告诉世人，任何一个国家站在历史发展潮流的对立面，恃强凌弱，倒行逆施，必将碰得头破血流。

有记者在星期五举行的中国外交部例行记者会上提问说，据报道，韩国总统尹锡悦27日在美国会发表演讲称，在过去一个世纪里美国直面威胁自由的挑战，引领捍卫自由。美海军陆战队第一师在长津湖战役中突破中国军队12万人的人海战术，取得了奇迹般成果。中方对此有何评论？

毛宁回应说，她也注意到韩国领导人发表演讲的相关内容。关于抗美援朝战争，她想强调的是，抗美援朝战争的伟大胜利，对中国和世界都有着重大而深远的意义。它用铁一般的事实告诉世人，任何一个国家，任何一支军队，只要站在历史发展潮流的对立面，恃强凌弱，倒行逆施，扩张侵略，必将碰得头破血流。希望有关国家多做有利于世界和平和发展的事情，不要重蹈覆辙。

关于长津湖战役，毛宁指出，根据中方战史记载，此役共歼敌3.6万人，其中美军2.4万人，包括全歼美军一个整团，美军第八集团军司令沃克中将也在混乱中翻车身亡。美国国务卿艾奇逊称之为“美国历史上路程最长的败退”。

正在美国进行国事访问的韩国总统尹锡悦4月27日应邀在美国国会联席会议上发表演讲，纪念韩美同盟建立70周年。他说，用血汗打造的韩美同盟是为了正义、和平与繁荣，是一个普世价值的联盟。他还提到，美国海军陆战队第一师在长津湖战役中与12万中国军队的对垒，并说“韩国永远不会忘记与我们一起捍卫自由的伟大的美国英雄。我借此机会向所有朝鲜战争退伍军人及其家属表示敬意”。

历时17天的长津湖战役发生在1950年11月，中国人民志愿军第九兵团约12万人和美国陆战第一师和美步兵第7师共约三万人参战，双方伤亡人数都非常高，该战役因此被称为朝鲜战争中“最悲惨可怕”的战役。

中国以该战争为背景拍摄的电影《长津湖》于2021年中国国庆期间放映，成为中国影史上的票房冠军，但也引发韩国人的批评。

此外，美国总统拜登和尹锡悦4月26日在白宫举行首脑会谈，涉及的问题包括朝鲜、半导体晶片和贸易以及俄乌战争，并发表了应对朝鲜的《华盛顿宣言》（Washington Declaration）。

双方还讨论了中国大陆和台湾之间的紧张局势，以及中国在南中国海的军事活动。两国领导人在联合声明中强调维护台湾海峡稳定的重要性。他们还强烈反对 “任何改变印度-太平洋地区现状的单边企图，包括通过非法的海洋主张，对填海造地的军事化，以及胁迫活动。”

中国外交部亚洲司司长刘劲松4月27日晚约见韩国驻华使馆公使姜相旭，就美韩联合声明涉华错误表述提出严肃交涉，表达强烈不满，强调中方在台湾等问题上的严正立场，敦促韩方切实恪守一个中国原则。