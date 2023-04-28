台经济部：2022台湾人均GDP超越韩国

台湾经济部称，因半导体优势，加上韩元贬值，台湾2022年人均生产总值（GDP）超越韩国。2022年台湾人均GDP为3万2811美元（约4万3811新元），超越韩国的3万2237美元。

综合台湾《经济日报》和中央社报道，台湾经济部星期五（4月28日）公布当前经济情势状况指出，台韩经济发展模式与产业结构极为类似，近年台湾经济增长速度较快，近10年平均每年经济成长3.2%，优于韩国的2.6%。

台湾经济部称，台韩皆以出口为主，制造业扮演举足轻重的角色，但近年发展趋势却相反。台湾制造业附加价值占GDP比重由2013年29.1%上升至2022年34.2%，增加5.1个百分点，韩国则由27.8%降至25.6%，减少2.2个百分点。

摊开制造业分析，台湾主要集中在电子及精密仪器业，2021年占制造业54.8%，较2013年提升9.4个百分点，2013至2021年平均成长8.7%，优于整体制造业5.5%。

韩国同样以电子及精密仪器业为最大宗，但占比较低，产业分布相对分散，且整体制造业10年平均成长2.8%，低于台湾的5.5%。

另外，台湾制造业附加价值率在2015年起超越韩国，2020年达32.5%，创历年新高点，高于韩国的28.7%；台湾在2013至2022年的固定投资平均每年成长5.7%，也优于韩国的2.8%。

台湾经济部指出，近五年在中美贸易战、冠病疫情冲击下，台湾推动台商回台投资，增强产业竞争力；近10年台湾出口成长平均增加4.6%，优于韩国的2.2%，也高于全球3%。

2022年台湾受惠于半导体具有领先制程优势，带动产业链需求畅旺，维持出口超514亿美元；但韩国受中国大陆疫情封控影响，加上进口能源价格高涨，维持收入478亿美元。