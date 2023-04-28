德国据报拟限制用于生产半导体化学品输华 中国促共同维护世界经贸秩序

针对有报道指，德国政府正考虑限制向中国出口用于制造半导体的化学品的提问，中国外交部发言人回应，促请相关国家与中方共同维护国际经贸秩序。德国政府发言人则说，德国总理府目前暂无计划推行这项限制措施。

中国外交部发言人毛宁星期五（4月28日）在例行记者会上说，经贸合作是互惠互利的，中方是全球半导体的重要市场，一些国家以所谓降低依赖的名义，搞对华出口管制的做法不具建设性，最终只会损人害己，也影响全球的产业链供应链稳定。

她说，中方奉劝这些国家尊重市场经济规律，从维护规则和自身利益出发，与中方一道共同维护国际经贸秩序，推动构建开放型的世界经济。

中国商务部部长王文涛星期四（27日）下午在柏林与德国副总理兼经济和气候保护部长哈贝克举行会谈时，对德方有关出口限制措施表达关切。

中国商务部官网星期五发布的新闻稿，王文涛和哈贝克就落实两国领导人经贸共识、筹备下阶段高层交往经贸议题和成果、深化双边务实合作、为双方企业营造公平公正营商环境以及贸易统计与绿色合作等议题坦诚深入交换意见。

彭博社星期四引述知情人士报道，以总理朔尔茨为首的德国政府正商讨限制向中国出口用于生产半导体的化学品。

德国政府发言人星期五对路透社说，德国总理府目前暂无计划推行这项限制措施。这是在相关报道出炉后，德国政府首次做出的回应。