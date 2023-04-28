柯文哲将领表参选总统 朱立伦：团结目标不变

针对民众党主席柯文哲计划登记领表参加2024年台湾总统选举，多次表示要团结在野力量的国民党主席朱立伦说，蓝营坚定想法就是团结目标不改变、合作决心坚定，并称会在适当时候与柯文哲见面。

据台湾《上报》报道，朱立伦星期五（4月28日）出席国民党全台模范工会领袖表扬大会并受访。他表示，欢迎柯文哲回台，此行辛苦，也相信柯文哲有许多感想，对于台美关系及美国了解也很多收获。

对于柯文哲打算领表参选总统，朱立伦说，国民党坚定的想法就是团结目标不改变、合作决心也一定非常坚定，过程中相互尊重，对于民众党内程序及柯文哲做法，他们都尊重，“但团结目标不变、合作决心会坚持”。

对于媒体提问是否有计划与柯文哲见面，朱立伦说，柯文哲刚回来，他一定有些行程规划，国民党都尊重，适当时候一定会有机会见面、谈谈。

至于鸿海创办人郭台铭18日向外界表态称，给他30天时间展现台湾新蓝图，朱立伦说，所有作业程序都是一步一脚印、按部就班，征召时间会比过去早，但不急躁，征询完大家意见后，适当时机就会宣布征召。

台湾民众党主席柯文哲星期五清晨结束访美行程返台，在桃园机场受访被问及何时领表登记参选总统时说，将于明天处理，被普遍解读为将在明天领表登记参选总统。民众党随后澄清，柯文哲的答复是指明天展开相关幕僚作业，之后再择期领表登记参选。