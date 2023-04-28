万达电影去年营收同比减逾22% 今年放缓影院建设速度

万达电影星期四（4月27日）晚披露2022年年报。2022年万达电影营业收入约96.95亿元（人民币，下同，约18.7亿新元），同比减少22.38%；公司计划今年将继续放缓影院建设速度，同时继续稳步扩大轻资产规模，计划新开业50至60家轻资产影院。

根据澎湃新闻报道，万达电影年报数据显示，归属于上市公司股东的净利润约负19.23亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为负20.8亿元，经营活动产生的现金流量净额约11.94亿元，同比减少59.94%。

对于经营活动产生的现金流量净额同比减少的原因，万达电影称，主要由于外部环境影响下属影院频繁停业导致现金流入减少；2021年同期主投主控的电影上映收到影片发行方分账款尚未支付给其余投资方所致。

截至去年末，万达电影的总资产约267.06亿元，同比减少8.41%。

在院线电影放映业务方面，万达电影称，去年受外部环境影响公司国内下属影院频繁停业，店均停业时间较长，全年实现票房43.9亿元（不含服务费），较2021年同期下降29.4%，观影人次1.1亿，较2021年同期下降33%，凭借长期积累的经营管理优势和创新举措，公司票房和人次整体降幅低于全国平均水平，累计市场份额达到16.8%，较2021年提升2.1个百分点，继续保持稳步提升。同时，公司下属澳大利亚院线各项经营业务稳健恢复，全年实现票房约12.4亿元，较2021年同期增长67.6%，观影人次1530万人，较2021年同期增长61.9%，经营业绩实现扭亏为盈。

2022年，万达电影新开业直营影院38家，新开业轻资产影院65家，关停直营影院33家。截至2022年12月31日，公司国内拥有已开业影院825家，6972块银幕。

对于2023年的计划，万达电影称，2023年万达影视将全力确保重点影片上映及重点项目开发筹备，做好待映影片宣发，完善项目管理机制，分摊项目风险，努力提高经营业绩。

报道介绍，目前，万达电影的电影业务已向上延伸至电影投资、制作和发行，全面覆盖电影全产业链，已成为覆盖电影投资、 制作、发行、放映全产业链的电影公司。万达电影今年将继续放缓影院建设速度，计划新建10至20家优质影院；将继续稳步扩大轻资产规模，计划新开业50至60家轻资产影院，持续提升公司市场份额和行业影响力。