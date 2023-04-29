中疾控推测：去年12月至今年2月中国超八成人口感染冠病

中国疾控中心周报发表研究结果推测，去年12月至今年2月期间，中国全国超过82%的人口感染冠病病毒。

据《北京晚报》报道，中国疾控中心周报星期五（4月28日）发表《预先计划的研究：新冠疫苗对新冠病毒奥密克戎变异株感染和症状的有效性——中国，2022年12月至2023年2月》。

文中介绍，据中国疾控中心报告，去年12月至今年1月期间，冠病感染病例大幅激增。许多感染者可能没有接受核酸或抗原检测，这将导致中疾控的数据不能准确反映疫情的严重程度。在这种情况下，在线调查可以作为评估疫情状况的快速监测工具。

研究团队在去12月至今年2月，对中国31个省级行政区进行了四次在线调查。使用“问卷星”提供的匿名问卷，收集参与者的性别、年龄、地址、职业、疫苗接种状况、疫苗类型、自上次接种以来的时间、感染状况（症状、诊断日期和诊断方法）以及感染的同居者人数等数据。

研究结果显示，自我报告的感染率在去年12月19日至21日达到峰值，截至今年2月7日，全国82.4%的人口感染了冠病病毒。

研究还发现，接种冠病疫苗加强针可以有效预防冠病症状的发生，包括发热、鼻塞、鼻漏、咽喉痛、咳嗽、咳痰、头痛、肌肉酸痛、厌食、疲劳和低血糖等。