台陆委会指马英九外国人前批蔡英文：失态举措令人遗憾

台湾陆委会星期五（4月28日）晚说，前总统马英九在希腊的一场座谈会，对中华民国宪法作出个人解读，并以此为借口，在外国人面前批评现任总统蔡英文，此一再度失态的举措，令人深感遗憾。

陆委会当晚发新闻稿指出，大陆近年来持续以文攻武吓等各种手段施压台湾，企图迫使台湾接受“一个中国原则”，一再声称台湾必须接受大陆统治，政府为了捍卫主权与民主自由体制，悍然拒绝大陆的政治勒索，这是导致两岸官方互动停止的基本原因。

陆委会强调，马英九不仅对两岸争议的原委作了与事实完全相悖的说明，更利用现场听众无法理解两岸关系争议的情况，顺应大陆的说词，借机批评现任总统，这是台湾人无法接受的事。

陆委会提到，马英九2015年11月在新加坡与中共总书记习近平会面时，接受大陆的施压，同意在公开场合，不能向习近平提出他所宣称的“一个中国，各自表述”的说法，“如今又有何立场重提马习会对两岸关系有任何的贡献与价值？”

陆委会呼吁台湾人在面对大陆持续对台湾施压、企图强迫投降的情境下，更需要朝野团结一致，共同捍卫台湾的尊严与发展；并再度呼吁马英九，不应该一再地作出让台湾人无法容忍的举措。

马英九受邀赴希腊出席第8届德尔菲经济论坛，此前由于头衔问题，被台湾外交部谴责，并指明显受背后恶意势力指使。

马英九星期五在德尔菲经济论坛炉边对谈上说，蔡英文过去三年中，两次说中华人民共和国与中华民国互不隶属，显然违反了1991年修订的宪法第11条，违背了在2016年宣誓就职时做出的遵守宪法的承诺，至今没有对违反宪法的作为作出纠正和道歉。