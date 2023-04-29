台驻法代表吁欧企加强与台半导体的合作

台湾驻法国代表吴志中说，法国企业应意识到与台海紧张局势有关的风险，可能会影响企业利益，他呼吁企业扩大与台湾的合作。

吴志中星期五（4月28日）接受彭博电视采访时说，“如果以俄罗斯和乌克兰为例，在俄罗斯拥有重要利益并不意味着可以分离两者，不意味着可以放弃乌克兰来保护俄罗斯的利益”，他说，如果（台海）发生战争，企业在中国大陆的利益将受到威胁。

吴志中说：“全球有一半的集装箱经过台湾海峡，它们将面临风险。因此，企业有必要帮助大家维持和平”。

吴志中还说，“我们需要法国的液化空气集团（Air Liquide）、德国的巴斯夫、日本的化工产品来实现半导体的精密生产”，“法国已经参与其中。我相信台湾不仅可以加强与法国之间的合作，还可以加强与欧洲、所有民主国家之间的合作。”

吴志中还表示，他收到许多法国议员寻求机会的邮件，加强法国和台湾之间在半导体方面的联系是他工作“非常重要”的部分。

中国大陆驻法国大使卢沙野4月21日接受法国媒体访问时，质疑脱离原苏联独立的加盟共和国主权，在欧洲引发外交风波。

中国大陆外交部4月24日强调，在乌克兰问题上，中国的立场是客观公正的，并说中国尊重苏联解体后各加盟共和国主权国家地位。外交部发言人毛宁两度强调，她的表态代表中国政府的正式立场。