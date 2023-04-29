中国大熊猫保护研究中心：过度共情会干涉正常饲养工作

针对网上对旅美等各地大熊猫状态的高度关注，中国大熊猫保护研究中心星期六（4月29日）说，旅美大熊猫“美香”“添添”“小奇迹”三只大熊猫身体状况总体良好。大熊猫饲养管理是一项科学严谨且专业的工作，公众过度拟人化和过度共情会干涉正常的饲养管理工作。中心呼吁科学理性看待大熊猫饲养管理工作，做到不造谣、不信谣、不传谣。

根据中国大熊猫保护研究中心在官方微博发布的声明，最近多只大熊猫受到高度关注。大熊猫“林惠”的突然离去，让人痛心。大家关心的“林阳”目前在都江堰基地非参观区安静生活，健康养老，“林冰”和“嘟嘟”在雅安基地非参观区，平安健康，且“林冰”今年没有繁育计划。关于旅美大熊猫“美香”“添添”“小奇迹”的情况，也多次通过各种渠道进行了说明，三只大熊猫身体状况总体良好。

研究中心表示，理解大家对大熊猫深沉的爱，但必须清楚且清醒地认识：大熊猫是野生动物，是猛兽，是经过八百万年残酷竞争生存下来的“活化石”。大熊猫饲养管理是一项科学严谨且专业的工作，哪怕是专业人士也无法仅凭“网络看诊”就能判断一只大熊猫健康与否，公众过度拟人化和过度共情会干涉正常的饲养管理工作。

研究中心说，熊猫中心的每一只大熊猫都是宝贝。听到关于他们的所有谣言，他们气愤、痛心。因为在大家看不到的地方，有专业的饲养团队和兽医人员精心照顾着它们，尊重它们的习性，维护它们的健康。无论是否在公众视线，他们都会受到精心照顾。

研究中心最后呼吁，大熊猫是中国的国宝，如果真的爱大熊猫，请大家科学理性看待大熊猫饲养管理工作，尊重大熊猫保护事业来之不易的成果，至少可以做到不造谣、不信谣、不传谣。虽然大熊猫不会上网，但也请大家为他们营造一个风清气正的网络环境。

此前备受中国舆论关注的旅美大熊猫“丫丫”星期四（4月27日）下午乘坐专机抵达上海，结束20年旅美生活。

今年23岁的雌性大熊猫“丫丫”2003年与雄性大熊猫“乐乐”一起前往美国孟菲斯动物园。由于“丫丫”看起来比一般熊猫瘦弱，中国互联网上有关“丫丫”被虐待传闻不断，引发众多网民关注和声讨。

孟菲斯动物园曾多次澄清，两只大熊猫一直受到良好照顾。“乐乐”去世后，赴孟菲斯动物园的中国专家组对“丫丫”的评估也显示，“丫丫”除皮肤病导致毛发脱落外，食欲良好，体重稳定。