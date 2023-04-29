柯文哲主张组建联合政府团结台湾

已表态参选2024台湾总统选举的民众党主席柯文哲主张要成立联合政府团结台湾。他说，台湾要走出蓝绿互斗的泥沼，重新团结一次。

综合台湾中央社和风传媒报道，结束访美行程的柯文哲星期五（4月28日）在桃园国际机场受访时，表态要组建联合政府，团结台湾。他表示，自己不赞成下架民进党、非绿联盟，台湾应该团结、不再分裂，台湾是大家的，“不可能把另一个颜色消灭掉，剩下一半可以成就一个完整的国家”。

柯文哲星期六（29日）再被问及相关议题时说，台湾要想办法走出蓝绿互斗的泥沼，蓝绿互斗了30多年，直到现在还是很明显的意识形态对抗，这不是一个办法，要让台湾重新团结一次。

被问及上述想法是否与国民党主席朱立伦的“在野大联盟”想法一致时，柯文哲说，在野大联盟他在2014年就做过。他表示，自己一直思考台湾能不能重新团结。尤其这次出访美国很多人问到台湾总统蔡英文访美和前总统马英九访陆的问题，显然在他们看来，台湾就是分裂的。

柯文哲也分享访美心得指出，美国还是台湾最重要的盟邦，要知道美国在想什么，更重要的是美国怎么看台湾，还有美国企业界的想法，包括台积电要怎么移动，这些问题比想像的还要复杂。

针对柯文哲的联合政府主张，积极争取国民党提名参选总统的鸿海创办人郭台铭说，柯文哲刚从美国回来，一下飞机就接受访问，“一定没有睡饱”，让柯文哲多睡几天，“睡饱了，讲出来的话，可能会比较准一点”。