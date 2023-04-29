中国驻日大使：“台湾有事就是日本有事”说法荒谬危险

中国驻日本大使吴江浩说，“台湾有事就是日本有事”的说法既荒谬又危险，把纯属中国内政的事务同日本的安全保障混在一起谈，逻辑不通。

据“中国驻日本大使馆”微信公众号星期六（4月29日）消息，吴江浩星期五（28日）在日本记者俱乐部发表演讲。他在演讲中说，台湾问题是中国核心利益中的核心，事关中日关系基础之基础，是不可逾越的红线。中国要以何种方式解决台湾问题完全是中国内政，任何外部势力无权干涉。

吴江浩称，北京不放弃使用武力，是对“台独”分裂势力的根本震慑，是维护两岸和平稳定的根本保障。当前台海局势持续紧张，“台独”势力和外部干涉势力相互勾结，采取切香肠的方式一再挑衅试水，最终目的是把台湾从中国分裂出去。这将是对现状的真正改变，也将造成灾难性的后果。

他批评一些国家一边纵容支持“台独”，一边大谈台海和平稳定，实质是要中国吞下国家主权遭分割，领土完整遭破坏的苦果。他说，“台湾有事就是日本有事”的说法既荒谬又危险，把纯属中国内政的事务同日本的安全保障扯在一起，逻辑不通，遗害无穷。“如果日本被绑上分裂中国的战车，日本人民将被带入火坑。”

吴江浩提到，中国始终主张中日睦邻友好、合作共赢，从未把日本当作对手，更没有当作威胁甚至敌人，希望日方同样如此。

他说，遗憾的是，日本公开将中国定位为“前所未有的最大战略挑战”，追随配合个别国家反华遏华，渲染炒作“中国威胁”，加快扩充军备步伐。如果日本一直基于这样的认知定位和政策基调，那么中日关系的根基将受到实质性损害，中日关系的健康稳定发展将无从谈起。

他呼吁中日应以纪念《中日和平友好条约》缔结45周年为契机，重温条约精神，遵守条约规定，履行条约义务。日本应该从根子上树立正确对华认知，把握战略自主，判明时代大势，真正以建设性的姿态，推动两国关系稳定发展。