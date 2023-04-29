陆委会批失态 马英九基金会：政府无能只会出卖台湾人利益

针对台湾前总统马英九日前出席希腊论坛被批在海外失态，马英九基金会回应，只有回归中华民国宪法才能坚定守护台湾，并抨击蔡英文政府无能，出卖台湾人利益。

据台湾《自由时报》报道，马英九基金会执行长萧旭岑星期六（4月29日）表示，维持两岸关系稳定是台湾人期望，只有回归中华民国宪法，坚持两岸不是两国，才能坚定守护台湾。

萧旭岑称，马英九向国际发声，表达多数台湾人希望两岸回到过去有尊严、有和平的日子，陆委会与台湾外交部却变成疯狗乱咬，外交部对马英九出访摆烂，陆委会恶意扭曲马英九谈话，显然极不愿意国际听到马英九的发声，“见笑转生气”。

萧旭岑说，马英九在两岸领导人会晤时，提出“一中各表”的“九二共识”，也公开表明不会表述到“两个中国、一中一台或台湾独立”，全文都还挂在陆委会网站上，“陆委会居然可以信口开河，捏造事实，这样的陆委会，还有存在的必要吗？”

他呼吁陆委会主委邱太三，既然公开否定中华民国宪法的“一中就是中华民国”，走向蔡英文的“互不隶属的两国论”，是两国关系，陆委会已无功能应该解散，邱太三也该即刻辞职，不再尸位素餐，浪费纳税人的钱。

马英九星期五（4月28日）在德尔菲经济论坛炉边对谈上说，台湾总统蔡英文过去三年中，两次说中华人民共和国与中华民国互不隶属，显然违反了1991年修订的宪法第11条，违背了在2016年宣誓就职时做出的遵守宪法的承诺，至今没有对违反宪法的作为作出纠正和道歉。

台湾陆委会星期五晚批评，马英九对中华民国宪法作出个人解读，并以此为借口，在外国人面前批评蔡英文，此一再度失态的举措，令人深感遗憾。