郭台铭贴走钢索图：台应保持在中央位置

台湾鸿海创办人郭台铭正积极争取国民党总统参选人征召提名。他星期六（4月29日）在脸书发出一张“走钢索图”，称目前台湾夹在中美冲突之间，应该保持在钢索中央位置较平稳，但民进党政府却是几乎不思考地往一边靠，稍质疑就会被戴上“媚中”、“舔中”的帽子，他对此不认同。

郭台铭在脸书上说，钢索上很不幸地站着一个小人，必须在极度危险情况中尽量保护自己，这岂不就完全符合很多人对于目前台湾夹在中美冲突之间的想像？

他认为，如台湾当前处境为此，应保持在靠近钢索中央的位置才对，可远离双方武器，避免被误伤，也可以观察双方动态，还有一点时间应对钢索可能的摇晃。

郭台铭指出，现在民进党政府的选择，却是几乎不思考地努力往一边靠近，越靠近就摇晃越激烈、越难在钢索上站得住，甚至越有可能掉下来跌死。且越靠近一边，也就越容易变成另一边的射击对象，“大量枪弹炮弹本来向美国的也必然变得朝我们打来”。

郭台铭说，这不会是对的决策，而民进党政府也动用一切资源力量，要阻止大家有不一样的看法，只要稍提出质疑就会被戴上“媚中”、“舔中”的帽子，逼着大家只能接受这个策略，以为这是台湾唯一的选择。

郭台铭说，往一边靠当然不是唯一选择，其实就连走钢索画面都只是事实一面，是从政治面来看，此外还有经济面、产业面、科技面等，换不同角度会看到更关键的重点，“台湾哪有非得站在钢索上不可？”

郭台铭指出，他认为台湾有办法可以从政治的钢索上走下来，只要领导人能够有不同的眼光看到走下钢索的经济、科技、产业前景。