张文宏谈二次感染：以常态化与流感化疫情对待

中国多地网民晒出抗原检测“二阳”结果，一些医疗机构也证实确有“二阳”出现。中国国家传染病医学中心（上海）主任、复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏说，只需以常态化与流感化的疫情来对待，乙类乙管可以有效应对。

张文宏在接受《人民日报》旗下大江东工作室专访时说，第二波疫情目前确实有抬头迹象，发热门诊的冠病检测阳性率出现了上升。不过，医院发热门诊新增的感染者，主要还是首次感染者，“二阳”很少。这说明，当前略有抬头的疫情，首先会以第一波尚未感染的人群发生感染为主要特征。究其原因，是随着时间推移，整个社会面的免疫屏障会逐渐降低，低水平传播的病毒会出现传播速度加快的迹象。

张文宏说，数据显示，如果冠病病毒发生变异，6个月后会慢慢出现二次感染病例，由于先前感染与疫苗注射形成的免疫记忆会持续存在，对于当前奥密克戎具备一定免疫屏障作用，故而形成的感染规模要远低于上一波。

但如果下一波病毒的变异出现了大的突变和病毒亚型的发生，仍有可能有效突破了人体为对抗前一波病毒而形成的免疫屏障，此时第二波高峰会相对较高。当前中国的各级实验室对此都在严密监测，并做相应的新疫苗准备。

张文宏指出，全球多个国家和地区如日本、新加坡、美国、英国等，均出现了两波冠病疫情。二次感染主要有两种情况：一是在第一波疫情中未感染的人在第二波疫情中被感染，二是在第一波疫情中感染过的人免疫力逐渐衰减，出现了二次感染。

对中国当前出现的二次感染，张文宏认为仍只需以常态化与流感化的疫情来对待，乙类乙管可以有效应对。中国刚刚经历过一波冠病放开感染与甲流感染的考验，基本上对各地的经济和生活没有造成影响，相信冠病“二阳”也是如此。

他说，目前，全球大多数国家都经历过第二波疫情，都未因为第二波疫情影响到正常经济活动与百姓如常生活。中国已经建立起疫情后的快速应对和监测机制，其中包括常态化的疫情多维度监测，基层卫生医疗机构的广泛布局和能力提升，中国产冠病药品的上市，以及对脆弱人群的疫苗加强接种等策略的建立。中国走出疫情后，目前已经进入常态化应对的阶段，后续重点还是要放在对脆弱人群的保护上。