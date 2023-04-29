新竹市长高虹安称助理费案提告内容令人“瞠目结舌”

新竹市长高虹安星期五（4月28日）因诈领助理费案被传唤，她隔天受访时说，检方的提告内容非常令人瞠目结舌，并重申自己没有涉及任何贪污不法。

据台湾《联合报》报道，高虹安星期五到北检说明助理费案与资策会专利涉背信案。经过侦讯六小时后，高虹安被请回，面对大批媒体询问不发一语。

高虹安星期六（29日）早上9时受访时说，昨天是北检调查的程序，“必须再次重申我没有涉及任何贪污不法”，也必须跟大家说近期有许多外界对检察系统被政治力介入指导的传言，她对此不再多做评论。

高虹安也提及，昨天是她第一次针对资策会案开庭，“第一次看到资策会提告内容，真的让我觉得实在太扯了，非常瞠目结舌”，因为侦查阶段不好跟大家报告，等案件告一段落会跟大家说明整个过程，自己也会全力配合调查，希望检调司法依据法律与客观事实证据等，尽快侦查完毕还她一个清白。

台湾检调去年接获检举，称高虹安担任立委期间聘用前助理、男友李忠庭涉嫌诈领助理费，并要求助理缴纳所得作为公积金，还运用公积金代垫私人支出，涉嫌贪污治罪条例利用职务诈取财物罪、刑法伪造文书等罪。

检调去年底兵分八路搜索并约谈高虹安与李忠庭，她讯后以60万元（新台币，约2万6100新元）交保候传。检调在过去数个月的调查期间，陆续传唤李忠庭及高虹安的助理，星期五则再度传唤高虹安至秘密地点接受侦讯。