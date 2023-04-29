中国六国行公布第一季财报 三家银行净利增速不足1%

中国国有六大行均已提交今年第一季度财报，有五家银行净利润增速均出现较大回落，其中三家国行净利率增速不足1%。

据澎湃新闻报道，国有六大银行（工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、邮储银行和交通银行）星期五（4月28日）晚间提交2023年第一季度成绩单。

财报显示，今年前三个月，上述六大银行实现归属于股东的净利润（下同）总计3590.37亿元（人民币，下同，约693亿新元），日赚39.89亿元。

今年一季度，国有六大行的赚钱能力排名与去年一致，工行、建行、农行、中行、邮储银行和交行分别实现归属于股东的净利润901.64亿元、887.43亿元、715.54亿元、576.63亿元、262.8亿元和246.33亿元。

不过，相比2022年，除交行外，其余五大行的净利润增速均出现较大回落，其中工行、中行和建行的净利润增速不足1%，分别只有0.02%、0.5%、0.26%。

营业收入方面，工行延续了2022年增速为负的趋势，一季度实现营业收入2275.96亿元，同比下降1.09%。相比去年，营业收入增速最高的是中行，该行一季度实现营业收入1658.13亿元，同比增长11.57%。

资产质量上，不同于去年不良贷款集体增加，今年一季度，中行实现了不良贷款“双降”，不良贷款余额减少132.76亿元，0.14个百分点的不良率降幅，也是六大行中最大的。工行、建行和农行在今年一季度的不良贷款余额分别增加164.21亿元、168.02亿元和168.36亿元，不良率都与去年末持平。

另外，报道称，国有六大行的净息差下行压力在2023年一季度犹在。