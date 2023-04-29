中央网信办：从严处置传播丑化恶搞英雄烈士账号及平台

今年5月1日是中国出台英雄烈士保护法五周年，中央网信办有关人士星期五（4月28日）受访时说，针对网上传播戏谑英雄烈士的“恶搞视频”、歪读曲解甚至恶搞历史经典、散布历史虚无主义等突出乱象，网信办从严处置传播丑化恶搞英雄烈士违法违规信息的账号及网站平台。

根据澎湃新闻报道，中央网信办网络法治局副局长、一级巡视员侯云灏说，中央网信办高度重视英雄烈士保护工作，英雄烈士保护法实施以来，网信办把宣传普及英雄烈士保护法与加强网上主流舆论引导相结合，大力倡导社会主义核心价值观，积极营造崇尚英雄、争做先锋的良好网上氛围。

侯云灏说，法律的生命力在于实施，法律的权威也在于实施。侯云灏表示，英雄烈士保护法第22条、第23条等明确规定，禁止歪曲、丑化、亵渎、否定英雄烈士事迹和精神，有发现相关行为的，应当及时依法处理。网信部门一直以来秉持依法治网、快速反应、依法打击的严明态度，严肃处理违反英雄烈士保护法的网上言行。

一是紧盯突出问题。针对网上传播戏谑英雄烈士的“恶搞视频”、歪读曲解甚至恶搞历史经典、散布历史虚无主义等突出乱象，不断提高发现力、处置力，从严处置传播丑化恶搞英雄烈士违法违规信息的账号及网站平台。

二是纳入清朗系列专项行动。组织开展“清朗·打击网络谣言和虚假信息”专项行动，将侮辱诽谤英雄烈士、亵渎否定英雄烈士事迹精神的谣言信息作为重点整治内容，加大监测查证力度，从严惩治违法违规账号，公开曝光典型案例，有力震慑造谣传谣行为。

侯云灏说，中央网信办将结合网上热点、关注焦点、重大时间节点，深化英雄烈士保护法网上宣传，策划推出更多形式新颖、体裁丰富的主题活动和精品力作，大力传承和弘扬英烈精神、爱国主义精神，不断激发实现中华民族伟大复兴中国梦的强大精神力量。