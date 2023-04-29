美媒：在华外企频传遭突击搜查 五天近32亿美元外资撤离

美国媒体报道，中国政府近期频传对在华外企发动突击调查行动，导致大量外资撤离。过去五天内，价值31.7亿美元（下同，约42.34亿新元）的外资从泸深港通跨境交易机制撤离，创去年11月以来，持续时间最长的撤资潮。

据美国《华尔街日报》报道，近几周来，中国政府频传对在华外企开展搜查行动。除了本周四（4月27日）突击调查咨询公司贝恩公司上海办事处的员工，还包括此前对晶片制造商美光科技公司的进口产品进行网络安全审查、突击搜查美商美思明智集团（Mintz Group）驻北京办公室并拘留五人，以及拘留一名日本安斯泰来制药公司员工。

同时，中国政府修订反间谍法，适用范围扩大至外国威胁。一些外企高管担忧，他们会因顾忌反间谍法的修订，导致许多话题包括台湾问题、人权记录、半导体技术等，都成了与中国同行讨论的禁区。

中国美国商会政策委员会主席罗斯（Lester Ross）也称，产业信息对商业界而言至关重要，但在反间谍法下，人们或许会因为担心被贴上间谍的标签，而无法代表他们的公司收集足够的信息。

种种因素下，中国美国商会本月的调查显示，约27%受访者优先考虑将投资布局放在其他国家而非中国，去年只有6%有此规划。

据研究公司Exante Data分析，过去五个交易日，全球投资者借由泸深港通跨境交易机制撤离中国股市的资金高达31亿7000万美元，这是自去年11月以来历时最长的一轮资金撤离。

与此同时，外国资金经理也在重新考虑在华投资，如德克萨斯州的教师退休基金去年将其中国股票配置减少了一半，佛罗里达州的公务员基金也喊停了在中国的新投资策略。

一名不具名的中国政府官员说，中国政府无意将外国公司推出门外，并鼓励外企在中国扩大业务。但他们也表示，这些公司应该做得更好，帮助推动中国的发展，以换取进入中国市场的机会。