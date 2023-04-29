大陆无人机环台 江启臣吁政府勿只关心军工股却无对策

针对大陆派出两架无人机环绕台湾，台湾国民党立委江启臣星期六（4月29日）分析说，解放军已开始用无人机这样的不对称战力侵扰台海，台国防部却只能强调对大陆机舰严密监控，若大陆以大型无人机进行蜂群作战，台湾可能落入困境。他呼吁台湾总统府不要只关心高涨的军工产业股价却毫无对策。

江启臣在脸书上写道，大陆日前派出一架TB-001型无人机，几乎环绕台湾一周；另一架BZK-005型无人机同样从南方巴士海峡绕过台湾鹅銮鼻，飞抵花东外海后再循原路折返。换言之，解放军在验证其无人机已有能力绕台、扰台甚至攻台。

江启臣说，当台湾国防部强调要发展以小搏大的不对称战力，例如发展台造潜舰、组成无人机“国家队”时，大陆解放军已开始用无人机这样的不对称战力来侵扰台海。面对大陆大型无人机侵扰作为，国防部仅能强调对大陆机舰实施严密的监控与应处，甚至必须以战斗机待命升空来应对。

若大陆以大型无人机进行蜂群作战，台湾甚至可能落入“不对称作战”的困境。江启臣呼吁总统府不要只关心高涨的军工产业股价，而对于眼下不对称作战的困境却毫无对策。

江启臣强调，当台湾安全迫在眉睫，却看不到具体的因应反制作为。没有台湾安全，何来产业利益，他提醒蔡英文政府不要本末倒置。台湾能想到国防战略、军事战法，对岸同样可以操作，能否更胜一筹，找到有效的反制作为，才是制敌关键。国安高层对产业股价的关心若更胜于对国防应处，实非人民之福。

台湾国防部网站星期五公布的解放军军机活动轨迹示意图显示，在过去24小时，共侦获38架次中国大陆军机，其中19架次飞越海峡中线，当中有一架TB-001无人机几乎环绕台湾飞行，从西南空域航经南方并延伸至东部，再进入东北空域飞返中国大陆沿海。

相信这是台湾国防部自2020年9月每日公布解放军在台海的动态以来，解放军军机首次以这样的轨迹绕台飞行。