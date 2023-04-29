陕西七岁大熊猫“小丫”患尿毒症去年去世

近日网传深受中国网民喜欢的大熊猫“小丫”因尿毒症去世，“小丫”一词星期六（4月29日）登上微博热搜。陕西省林业局相关人士同天回应说，“小丫”的确因尿毒症于去年6月去世。

根据上游新闻报道，网上有媒体近日转发“小丫”的相关视频，引来不少网民关心“小丫”的身体状况，也希望得到官方确切消息。

据公开信息显示，“小丫”是雌性大熊猫，2014年9月15日出生于陕西珍稀野生动物救护研究中心。2018年12月18日，“小丫”搬家至佛坪熊猫谷。

陕西省林业局相关人士星期六回应称，已注意到网络上的信息，大熊猫“小丫”因尿毒症于去年6月去世。对于发病的具体原因，该人士说，（自己）工作不具体负责，所以不是特别清楚。不过，“小丫”从发病到离世前，都有专业团队进行救治，进行了相应报告，也进行了核查。所有程序都没有问题。

一名大熊猫研究专家受访时说，大熊猫的一岁，相当于人类的3.5岁左右，由此推算，“小丫”处于青壮年阶段。至于尿毒症的发病原因，有多种原因，包括自身、环境以及食物等，具体发病原因要具体分析。不过，相对大熊猫老龄阶段，幼年、青壮年阶段患尿毒症的发病几率的确较低。

随着备受关注的旅美大熊猫“丫丫”回到中国，各地大熊猫的生活状态成为中国网民近期的关注焦点。不少网民晒出多只大熊猫的照片，质疑其状态不好。

中国大熊猫保护研究中心星期六（4月29日）发声明回应说，大熊猫饲养管理是一项科学严谨且专业的工作，公众过度拟人化和过度共情会干涉正常的饲养管理工作。中心呼吁科学理性看待大熊猫饲养管理工作，做到不造谣、不信谣、不传谣。