中国试剂盒龙头九安医疗一季度净利暴跌九成

在经历了去年业绩狂飙后，中国抗原试剂龙头企业九安医疗今年一季度其营收净利双双大跌。一季度营收14.95亿元（人民币，下同，约2.89亿新元），同比下降93.12%，净利润6.01亿元，同比下降95.8%。九安医疗称，营收下降主要为报告期内试剂盒销量下降导致。

根据澎湃新闻报道，天津九安医疗电子股份有限公司星期五（4月28日）晚发布2022年财报，期内实现营收263.15亿元，同比增997.8%；归属于上市公司股东的净利润160.3亿元，同比增1664.19%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润163.58亿元，同比增1888.82%。

2022年第一至第三季度，九安医疗营收增速分别为6646.79%、519.77%、497.31%，归母净利润增速为37527.35%、5465.51%、17452.26%。至第四季度，该公司营收增速降至个位数7.43%，归母净利润从盈转亏为2012.78万元，同比降102.34%。​​​​​

2023年第一季度，九安医疗的业绩延续了去年第四季度的态势，营收与净利双双下跌。财报显示，一季度九安医疗实现营收14.95亿元，同比下降93.12%，净利润6.01亿元，同比下降95.8%；扣非净利润3.53亿元，同比下降97.54%。九安医疗称，营收下降主要为本报告期内试剂盒销量下降导致。

对于2022年业绩大增，九安医疗在财报中称，冠病快检iHealth试剂盒销售收入大幅增长，使得iHealth系列产品（含试剂盒产品）营业收入大增，对去年业绩的大幅上升做出了重要贡献。

iHealth系列产品是九安医疗的营收支柱，报告期内其收入大幅增长至259.69亿元，同比增长1296.27%，毛利率达到80.32%，占营收比重为98.68%。

分地区来看，国外市场是九安医疗的主要营收来源，期内实现营收258.73亿元，同比增1091.23%，占总营收的占比为98.32%。

财报指出，受美国疫情发展的影响，当地对试剂盒产品需求大幅增长。由于美国FDA准入较严，九安医疗获得认证时，美国市场仅有9家冠病抗原试剂盒提供商，相比于欧洲市场竞争较小，而奥密克戎的出现又让这一市场体量暴增。