中国稀土今年一季度净利同比降近九成

中国稀土集团旗下唯一上市平台中国稀土星期五（4月28日）晚发布2022年年度报告。公司去年营业收入37.85亿元（人民币，下同，约7.3亿新元），和上年同期相比（同比）增加27.33%；不过，同时披露的2023年第一季度报告显示，一季度营收14.81亿元，同比增加22.60%；归属于上市公司股东的净利润为1946.58万元，同比减少88.42%。

根据澎湃新闻报道，中国稀土2022年年度报告显示，归属于上市公司股东的净利润为4.16亿元，同比增加112.70%；基本每股收益每股0.4247元，同比增加112.70%。此外，拟向全体股东每10股派发现金红利0.4元(含税)。

该公司去年稀土氧化物营收32.35亿元，同比增加30.80%，毛利率18.51%，同比增加5.26%；稀土金属营收5.41亿元，同比增加10.75%，毛利率7.86%，同比减少1.15%。

公司2023年第一季度报告则显示，一季度营收14.81亿元，同比增加22.60%；归属于上市公司股东的净利润为1946.58万元，同比减少88.42%。报告期内，公司计提信用减值准备及资产减值准备的总金额为1.30亿元。

报道指出，中国稀土集团于2021年12月23日正式成立，该集团的成立意味着中国稀土行业的进一步深度整合开启。集团是由中国铝业集团有限公司、中国五矿集团有限公司、赣州稀土集团有限公司为实现稀土资源优势互补、稀土产业发展协同，引入中国钢研科技集团有限公司、有研科技集团有限公司等两家稀土科技研发型企业，按照市场化、法治化原则组建的大型稀土企业集团。组建后的中国稀土集团属于国务院国资委直接监管的股权多元化中央企业。

2022年9月，原“五矿稀土股份有限公司”变更为“中国稀土集团资源科技股份有限公司”，证券简称由“五矿稀土”变更为“中国稀土”。中国稀土目前是中国南方最大的离子型稀土开采和分离加工企业之一。

中国稀土集团的整合仍在深入推进中。去年12月，中国稀土公告拟以非公开发行股票募集的部分资金购买五矿稀土集团持有的江华稀土（现名“中稀（湖南）稀土开发有限公司”）94.67%股权。中稀湖南为全国单本离子型稀土开采指标最大的矿山项目，也是“国家级绿色矿山试点单位”中第一家离子型稀土矿。该事项目前仍在进一步推进当中。

稀土是中国重要的战略矿产资源。稀土已被广泛应用于国防军工、航空航天、特种材料、冶金、能源和农业等诸多领域。据《中国制造2025》，中国未来着重发展的高端装备制造、新能源、新材料产业、新能源汽车产业等重点制造领域都和稀土有密切的关系。

根据美国地质调查局（USGS）数据，截至2021年末，中国稀土矿储量为4400万吨，储量位居全球第一，占全球储量36.7%。而从稀土产量情况来看，中国是稀土矿第一大生产国，USGS数据显示，截至2021年末，中国稀土矿产量为16.8万吨，占全球总产量60%。

值得注意的是，近年来稀土全球化竞争格局正逐步显现。中国稀土在报告中提到，中国作为稀土主要的资源供应国，也是主要的稀土生产国，在稀土资源开发与利用等方面持续改革。2017年始，全球稀土供应格局出现向中国之外国家多元化发展的趋势，近年来，国内稀土企业还从美洲、亚洲等国进口大量稀土原矿和加工产品，中国现亦成为全球最大的稀土进口国。

中国稀土称，现阶段，稀土上中游产业尚处于全球稀土产业竞争、稀土龙头企业之间竞争整合以及稀土大集团与黑/灰稀土产业竞争的变革局面，稀土行业仍面临结构性矛盾突出、绿色化发展转型基础薄弱等问题与挑战，稀土行业的绿色高质量发展任重道远。